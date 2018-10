Donosimo detaljnu vremensku prognozu: Astmatičari i srčani bolesnici, oprez!

I dalje će biometeorološke prilike biti povoljne za većinu ljudi u Hrvatskoj, a astmatičarima i srčanim bolesnicima manje poteškoće može uzrokovati jutarnja magla u dolinama rijeka i kotlinama gorske Hrvatske

Duž obale u noći i ujutro burin, a zatim jugoistočnjak. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na Jadranu 15 do 19, a najviša dnevna od 17 do 22, na Jadranu do 25 °C.