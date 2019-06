Depopulacija bivše Istočne Njemačke doseže kritičnu točku

Trideset godina nakon ponovnog ujedinjenja Njemačke, broj stanovnika bivšeg komunističkog istoka pao je na razinu otprije sto godina, pokazala je studija objavljena u četvrtak

Uzimajući u obzir da će na istoku nedostajati sve više radnika i da je tržište rada Europske unije i dalje prilično zatvoreno, rješenje je u poticanju migracija iz zemalja izvan Unije, kaže Joachim Ragnitz iz ureda Ifo-a u Dresdenu.

"U nekim istočnim regijama, broj radno aktivnih ljudi past će do 2030. za trećinu. Ako radna mjesta ostanu nepopunjena, mogu se očekivati učinci negativnog rasta", rekao je.

Kako bi privukla radnike izvan EU-a, dodaje Ragnitz, vlada treba uvesti poticaje, povisiti plaće i popraviti infrastrukturu.

Trenutno 5.4 posto stranih radnika uplaćuje mirovinske i zdravstvene doprinose u Njemačkoj, a u istočnom dijelu zemlje, uz izuzetak Berlina, samo 1.8 posto.

Više od milijun migranata stiglo je u Njemačku u vrijeme velike migrantske krize 2015. i 2016. No, to je dovelo do uspona krajnje desne stranke Alternativa za Njemačku (AfD), osobito u Saskoj. Ankete uoči pokrajinskih izbora u rujnu pokazuju da će AfD rasti i u Tiringiji te u Brandenburgu.

Dok se približava 30. obljetnica pada Berlinskog zida u studenome, istraživanje je također pokazalo da je, u smislu produktivnosti, istočno njemačko gospodarstvo ondje gdje je nekadašnja Zapadna Njemačka bila 1989.