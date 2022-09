Demograf Strmota: To što starimo nije pitanje nacionalnosti ili vjere, nego ekonomije

Državni zavod za statistiku objavio je konačne rezultate Popisa 2021. o ukupnom stanovništvu prema spolu i starosti te prema narodnosti, vjeri, državljanstvu i materinskom jeziku, a podaci pokazuju da starimo brže od ostatka EU

Konačne rezultate Popisa stanovništva za Dnevnik Nove TV komentirao je i demograf Marin Strmota.

"Očekivali smo taj broj, znamo je to neki 10-postotni pad od ukupnog broja stanovištva od prije 10 godina. Dobna struktura je ono što zabrinjava. Mi vidimo da se povećava udio starog stanovništva, ono što mi najviše ukazujemo. Isto ukazujemo da je to prvenstveno ekonomsko pitanje, a ne pitanje nacionalnosti, vjere, nego ekonomsko pitanje. Vidimo da je 60+ stanovništvo došlo do relativnog udjela od 30 posto, a to je prema svakoj kategorizaciji duboko staro stanovništvo i mi prema tome upadamo u 10 najstarijih zemalja na svijetu.

Izumiremo, nestajemo, ništa novo što se ne priča već 30 godina. Nažalost oni koji to prate znaju da u Hrvatskoj ta depopulacija ubrzava, ubrzava se prirodni pad, a onda uz to nam se dogodi svakih, neka razdoblja i iseljavanje, mahom mladog stanovništva što onda dodatno ubrzava ovu prirodnu depopulaciju, odnosno pad stanovništva koji mi onda iskažemo samo nekim brojem", kazao je demograf Marin Strmota.