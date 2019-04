Davor Bernardić: Očigledno se trebam malo više opustiti. Radim na tome

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić gostujući u televizijskoj emisiji Nedjeljom u dva govorio je o stanju u SDP-u, stanju o brodogradnji, izborima za Europski parlament, pitanjima priziva savjesti, a ponešto i o sebi osvrćući se na kritike kako nema karizmu vođe: 'Mogu samo reći da su me ljudi izabrali', kazao je.

‘HDZ je duboko korumpirana stranka. Presuda pokazuje kakva je to stranka, novci zakopani po vrtu, crne torbe .. Ne možemo mi toliko stvoriti koliko oni mogu pokrasti', rekao je na pitanje kako SDP to ne mijenja dok je na vlasti. ‘Bez obzira na vođu, HDZ se ne mijenja’, izjavio je.

Sukobi u Saboru

Komentirao je inapad saborskog zastupnika na čuvara tijekom sjednice. ‘To što je Bunjac napravio je za svaku osudu. Činjenica je da je Milijan Brkić mogao prekinuti sjednicu, a on je inzistirao na smirivanju tenzija', rekao te dodao da je HDZ uzurpirao parlament. 'Ne vidim da se takva ista bura digla kad je premijer Plenković fizički se pokušao obračunati s Grmojom. Zašto vrijede drugi kriteriji?', zapitao se.

Selfie s vjeroučiteljem Miletićem

Komentirajući napade na njega jer se fotografirao s vjeroučiteljem povezanim uz inicijativu Hod za život, rekao je da je nekima dozvoljeno više nego njemu. ‘Mi u SDP-u ne dijelimo ljude. Važno je da li si čovjek. Zbog toga nisam promijenio svoje stavove ni oko vjeronauka u školi, ni oko zakona o prekidu trudnoće ni o vatikanskim ugovorima'rekao je Bernardić.

Brine li ga odlazak četvrtine zastupnika SDP-a

'Ne brine me jer su otišli HDZ-u. Pozivam sve HDZ-ovce u SDP-u da odu. Na sceni imamo nezabilježen slučaj političke korupcije. Bandić za Plenkovića skuplja političku većinu jer se ovaj panično boji izbora. Imamo 28 zastupnika koji su izdali svoje birače. Jedino pravedno bi u ovom trenutku bili prijevremeni izbori', komentirao je Bernardić prebjege u druge stranke ili klubove.

Brodogradnja, mirovine, marihuana

Među ostalim, Bernardić je još odgovarao na pitanja o stanju u brodogradnji te je izjavio kako se u doba SDP-ove vlade proizvodilo brodove, a da HDZ proizvodi afere. Priznao je pogrešku kada je glasao 'za'dok se odlučivalo o dobnoj granici za odlazak u mirovinu, a govorio je i o tome kako treba reformirati cijeli mirovinski sustav kazavši da bi povlaštene mirovine riješio tako da se mirovima dijeli u dva dijela. 'Jedan dio temeljem rada, drugi iz povlaštenog stausa', izjavio je.

Pojašnjavajući svoju raniju izjavu da bi uzgoj konoplje produljio turističku sezonu, Bernardić je naglasio kako misli da bi, pod kontrolom države, trebalo dozvoliti uzgoj konoplje te bi istu trebalo prodavati turistima.

'Zašto to ne bi kupovali ko nas? Zašto moramo čekati da nam Grčka uzme taj posao. Ajmo uzeti dio kolača. To bi sasvim sigurno pojačalo turističku sezonu. Kanada od toga tomjesečno zarađuje preko milijardu i pol dolara. Hrvatska u toj niši može postati lider', rekao je.

Na kraju emisije bilo je riječi o predsjedničkim kandidatima te je rekao kako je u kontaktu sa Zoranom Milanovićem koji nije istaknuo kandidaturu i da SDP ima još potencijalnih kandidata. Na samom kraju emisije osvrnuo se na nepravomoćnu presudu po kojoj mora platiti Anti Ramljaku 75 tisuća kuna.

Ante Ramljak nepravomoćno dobio 75 tisuća kuna.

'Žalit ću se na tu presudu. To sam morao izgubiti da se ne potvrdi kako sam bio u pravu. Ramljak i Dalić morali su otići, to je najveća korupcijska afera u Hrvatskoj. Sigurno neću odustati, neće me ušutkati. Likovi koji su Sanaderu nosili crne torbe neće me ušutkati. Pravda će doći na vidjelo.', zaključio je.