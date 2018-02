Đakić najavio dolazak HVIDR-e na prosvjed protiv Vučićevog posjeta

Predsjednik HVIDR-e i saborski zastupnik HDZ-a Josip Đakić u petak je najavio da će HVIDR-a podržati prosvjed Udruge udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata povodom dolazak srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u Zagreb

Đakić je komentirao i izjavu srbijanskog ministra obrane Aleksandra Vulina da ustaštvo i ustaše nikada nisu izašle iz politike i javnog života Hrvatske te da očekuje kako će Aleksandra Vučića tijekom njegova posjeta Zagrebu dočekati ustaše na trgovima i pokušati doći do njega.

Đakić: Mi nismo ustaše, nismo to bili u ratu, nismo ni danas

'Mi nismo ustaše niti smo to bili u Domovinskom ratu. Niti smo to danas. Nikakvih poveznica s ustaštvom nemamo, pogotovo što smo u demokratskoj i slobodnoj Hrvatskoj doživjeli njihovu agresiju. Oni bi trebali sebe preispitati tko su oni. Iako znamo tko su oni, čije su ideje zastupali, o 'Velikoj Srbiji', kakva su znakovlja nosili. Oni su zapravo fašisti koji su u obliku četnika nastupali u proteklom vremenu. Ali, to je iza nas. Danas trebaju ispuniti ono što im nalaže EU', rekao je.

Posebno je istaknuo rješavanje pitanja nestalih te plaćanje ratnih šteta, navevši kako se radi o šteti od tri hrvatska proračuna - oko 43 milijardi eura.

Na pitanje je li za njega Vučić četnik, Đakić je rekao kako je Vučić nastupao s pozicije četništva zajedno s Vojislavom Šešeljem i Tomislavom Nikolićem. 'Oni su aktivno sudjelovali u organizaciji pobuna i svojatanju hrvatskog teritorija', istaknuo je.

S Vučićem se nažalost mora razgovarati

Upitan treba li razgovarati s Vučićem odgovorio je kako ga je 'nažalost izabrao srpski narod' te da se 'nažalost mora se s njim razgovarati'. 'Bilo je puno kvalitetniji vođa u Srbiji koji su bili za demokratski razgovor i nastup. Ovaj je najgori, ali, nažalost, mora se s njim razgovarati', rekao je.

Novnare je zanimalo i smatra li da Vučića, uz predsjednicu Republike Kolindu Grabar-Kitarović koja ga je pozvala u Hrvatsku, treba primiti i premijer Andrej Plenković, Đakić je kazao da je, ako se takav dogovor postignuo i ako će se postići korak naprijed, 'dobro da se razgovara i da se počnu rješavati goruća pitanja'.