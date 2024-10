Cvrtila: Nema više autoriteta koji bi zaustavio eskalaciju na Bliskom istoku

'Iran je već napao, trebamo se podsjetiti, u travnju, zbog napada Izraela na njihovo konzularno predstavništvo u Damasku. Praktički je to bio napad na teritorij. U ovome slučaju nije se to dogodilo, dakle oni su napali, bez, recimo to tako, one reakcije koja je bila u travnju. Izrael ima priliku odabrati koju vrstu odgovora će dati, zato što mu se zapravo dogodio izravan napad na njihov teritorij', rekao je Cvrtila u HRT-ovu Dnevniku.

Iran je poručio da im, ako dođe do eskalacije, meta neće biti samo Izrael. Cvrtila smatra da je riječ o zastrašivanju, ali dodaje, ne isključuje se mogućnost da oni to stvarno i naprave. Pitanje je samo, kaže, koje će to biti države.