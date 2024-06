Crna Gora usvojila kontroverznu Rezoluciju o Jasenovcu: Oglasila se Vlada RH

Zastupnici parlamentarne većine usvojili su Rezoluciju o genocidu u Jasenovcu. Glasala su 42 od 81 zastupnika u parlamentu, 41 je bio za, a jedan protiv, javlja Pobjeda.me.

Poslanici oporbe su tijekom glasanja napustili skupštinsku dvoranu.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić ranije je pozvao zastupnike da podrže rezoluciju, naglasivši u obrazloženju da su on i čelnik Demokratske narodne stranke (DNP) Milan Knežević dostavili amandmane kojima se predlaže da ovom rezolucijom budu obuhvaćeni i logori u Dachauu i Mauthausenu. Mandić, koji je također predložio rezoluciju, izjavio je da je "to poziv na sjećanje i na ono ljudsko u svima nama", te je naglasio da rezolucija nije usmjerena ni protiv koga, već joj je cilj ukazati na to da je zlo, bez obzira na to tko ga je počinio.

U četvrtak je predsjednik crnogorske skupštine službeno predložio da se u dnevni red uvrsti i prijedlog rezolucije o genocidu u Jasenovcu. Crnogorska oporba upozoravala je na namjeru Mandića da iskoristi mogućnost dopune dnevnog reda 24 sata prije održavanja sjednice, tvrdeći da vlast na taj način pokušava izbjeći javnu raspravu o rezoluciji o Jasenovcu.