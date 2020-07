Crna Gora proglasila epidemiju koronavirusa na cijelom teritoriju

Crnogorski krizni stožer za zarazne bolesti odlučio je u utorak navečer ponovo proglasiti epidemiju novog koronavirusa u cijeloj zemlji te uvesti obvezno nošenje maski na otvorenome i u zatvorenom prostoru, osim na plažama i u nacionalnim parkovima

Epidemija u Crnoj Gori do večeras je bila proglašena u pet općina na sjeveru te države.

U drugom valu epidemije od koronavirusa u Crnoj Gori oboljelo je ukupno 2045 osoba, a preminulo 26 inficiranih. Statistički gledano, na sto tisuća stanovnika broj trenutno oboljelih u Crnoj Gori je 305 i ta zemlja je po tom parametru na vrhu ljestvice zemalja regije.

Zbog takve epidemiološke situacije crnogorski Institutut za javno zdravlje predložio je crnogorskoj vladi proglašenje "stanja epidemije zarazne bolesti“ u cijeloj zemlji te zaštitnu mjeru obveznog nošenja zaštitnih maski.

„Nošenje zaštitinih maski od ponoći je obvezno na cijeloj teritoriji Crne Gore, uključujući i djecu stariju od sedam godina, osim na plažama i u nacionalnim parkovima, pod uvjetom pridržavanja fizičke distance i ranije propisanih mjera. Također ograničva se okupljanje na maksimalno 40 osoba na otvorenim javnim mjestima, a na 20 osoba na zatvorenim“, priopćila je crnogorska vlada.

Mjere zabrane rada noćnih i disko klubova te organiziranja svadbi, maturalnih, rođendanskih i drugih privatnih proslava produžene su do 6. kolovoza. Ranije je rad ugostiteljskih objekata u centralnom, najnaseljenijem dijelu države ograničen do 22 sata, dok je na primoriju radno vrijeme kafića i retorana do ponoći.

U pet općina na sjeveru, Berane, Bijelo Polje, Petnjica, Pljevlja i Rožaje, u kojima je ranije proglašena epidemija koronavirusa, produžena je mjera potpune zabrane rada ugostiteljskih djelatnosti.

Drugi val zaraze u Crnoj Gori počeo je 14. lipnja i od tada do danas broj inficiranih utrostručen je u odnosu na prvi val, kada su se za dva i pol mjeseca koronavirusom u Crnoj Gori zarazile 324 osobe.

Ministrica gospodarstva: Zbog korone nećemo gasiti gospodarstvo

Crnogorska ministrica gospodarstva Dragica Sekulić rekla je da bi građani Crne Gore trebali odgovornim ponašanjem doprinijeti očuvanju radnih mjesta, ali da je „besmisleno očekivati da svaki put kad imamo rast broja zaraženih zatvaramo privredu“.

Sekulić je za RTCG kazala da je zatvaranje gospodarstva u prvom valu epidemije imalo smisla, jer je sve urađeno kako bi građane i gospodarstvo zemlje podučili radu i ponašanju u uvjetima epidemije te da smatra da bi zatvaranje gospodarstva, uz svaki porast broja pozitivnih slučajeva, bilo neodgovorno. "Moramo naučiti da jedino svojim ponašanjem možemo čuvati naša radna mjesta, a gospodarstvenici da primjenom mjera mogu očuvati i svoj posao i radna mjesta zaposlenih“, rekla je ministrica gospodarstva.