Čermak s bivšim Kerumovim nekretninama planira 'ekskluzivu na svjetskom nivou' u Zagrebu

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum zbog dugova je zapao u probleme, pa mu je nekretnine u stečaju otkupio - general Ivan Čermak. General Čermak za kultni zagrebački restoran i kino, koji su bili u Kerumovu vlasništvu, ima zanimljive planove, izvještava Dnevnik Nove TV

''Dovest ćemo nešto novo u Zagreb, Zagrebu i Zagrepčanima. Investicija u svakom slučaju neće biti mala, spremni smo na to, to je ipak bio jedan kultni zagrebački restoran. Ja kao mlad sam isto bio vezan uz njega i to je više sentimentalna priča nego naš core bussiness'', rekao je Ivan Čermak.

I dalje ostaje, kaže, u naftnom biznisu, iako je nedavno prodao lanac Crodux. Uz restoran, sada je vlasnik i nekadašnjeg kina Central. ''Kada gledate ovo sve danas u Zagrebu, svi ti klubovi narodnjački, sve je to na razini poluprimitive. Želimo u grad dovesti jedan pravi europski noćni klub u koji će biti dobrodošle sve generacije ljudi, mislimo napraviti stvarno jednu ekskluzivu na svjetskom nivou'', istaknuo je Čermak.