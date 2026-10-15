Carinici bili uvjereni da je u koferu droga, kad su ga otvorili, imali su što vidjeti

Muškarac je doputovao iz Mexico Cityja preko Istanbula, a na carini je pokušao proći zelenim izlazom, namijenjenim putnicima koji nemaju što prijaviti. Zbog vidljive nervoze i proturječnih odgovora o svrsi putovanja, službenici su odlučili detaljnije pregledati njegovu prtljagu.

‘Bila je to iznimna zapljena za njemačku carinu – no istovremeno je duboko uznemirujuće vidjeti što su neki ljudi spremni učiniti životinjama iz čiste pohlepe, dodaje, prenosi Fenix .

‘Moji kolege u zračnoj luci prilično su naviknuti na razne predmete koje putnici donose u svojoj prtljazi, ali nikada se prije nismo susreli s 37 živih otrovnih zmija i 55 guštera iz Meksika’, rekao je glasnogovornik Glavnog carinskog ureda u Kölnu.

Proveli su i testiranje na droge brisom s dlanova, koje je pokazalo pozitivan rezultat na kokain. To ih je potaknulo da potraže moguća skrovišta droge u koferu.

‘Test je bio pozitivan na kokain. Stoga su moji kolege započeli ciljanu potragu za mogućim skrovištima droge u njegovu kovčegu. Kada je jedna od službenica otvorila bocu šampona, umjesto kokaina pronašla je žive zmije. Nakon početnog šoka, otkrili su brojne plastične posude, boce šampona i krema te smotuljke čarapa – sve ispunjeno zmijama i gušterima, koji su držani u uvjetima koji krše standarde dobrobiti životinja. Droga nije pronađena, ni u prtljazi ni kod same osobe’, dodao je glasnogovornik.

Životinje skrivao u bocama šampona i čarapama

Uz pomoć policajca koji govori španjolski, muškarac je tvrdio da je gmazove donio u Njemačku kao uslugu brazilskom poznaniku tijekom odmora. Nije znao navesti njihove točne vrste.

Sve životinje su oduzete, a na mjesto događaja pozvan je veterinar iz Kölna. Iste večeri organiziran je njihov prijevoz u specijalizirani centar za gmazove, gdje su dobile početnu skrb i gdje će biti zbrinute.

Stručnjaci su među zaplijenjenim životinjama identificirali ljutice, čegrtuše, bodljorepe iguane i daždevnjake, kao i različite vrste sljepića i drugih guštera. Neke životinje, nažalost, nisu preživjele putovanje jer su bile ostavljene bez hrane i vode.

Istragu vodi Ured za carinske istrage u Essenu. Njemačke vlasti zasad ne otkrivaju dodatne pojedinosti zbog interesa istrage.

Meksikancu odbijen ulazak u Njemačku

Muškarcu je ulazak u Njemačku odbijen, a već sljedećeg jutra vratio se u Istanbul. Policija je procijenila da predstavlja prijetnju javnoj sigurnosti i javnom redu.

Krijumčarenje zaštićenih životinja i biljaka i dalje je velik izazov za njemačke carinske službe. Prošle su godine na nacionalnoj razini zabilježile više od 1300 zapljena, koje su obuhvatile više od 56.600 zaštićenih životinja, biljaka ili proizvoda njihova podrijetla. Više od 90 posto slučajeva otkriveno je u poštanskim pošiljkama ili zračnim lukama.

‘Ponosni smo na činjenicu da naš svakodnevni rad daje značajan doprinos međunarodnom očuvanju divljih vrsta’, poručio je glasnogovornik carine.