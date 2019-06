Bus za Njemačku krenuo s pogrešnog perona i ostavio 35 putnika da čekaju

Na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru 35 putnika čekalo je autobus za Njemačku koji nije došao, pa su nakon sati čekanja pozvali policiju

Putnici su se raspitivali na šalteru za informacije, ali kako nisu dobili nikakvu pomoć, pozvali su policiju koja nije mogla učiniti puno po tom pitanju, ali su pregledane nadzorne kamere. Na jednoj snimci vidi se peron 502 na kojem 35 putnika čeka autobus, a na drugoj autobus na peronu 202, koji je bio prazan.

Autobus je krenuo s pogrešnog perona malo poslije 22.45, koje je polazno vrijeme, a putnici su ostali čekati, dok su neki tamo i prespavali.

Iz tvrtke Čazmatrans navode kako je stvarno došlo do pogreške, ali da se dosad nitko od putnika nije pisano požalio službi za reklamacije.

'Istina je, naš je vozač doista tu večer autobusom krenuo s pogrešnog perona te dobar dio putnika ostavio u Zagrebu. Ipak, želimo naglasiti da krivac za ovaj slučaj nije naš vozač, već mlađi radnik iz suradničke kompanije Croatia bus koji je taj dan radio dispoziciju. On je našeg vozača uputio na pogrešan peron te mu kazao kako ga čekaju dva putnika. Ne znamo točno kako je došlo do ove pogreške, vjerojatno zbog mladosti i neiskustva djelatnika, jer naš je vozač imao informaciju da je prodan znatno veći broj karata. No kako se na peronu 202 u bus ukrcalo samo dvoje putnika, on se samo s njima zaputio put Njemačke, pokupivši kasnije još nekoliko putnika u Sloveniji', objasnili su.