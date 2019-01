Bulj: U Hrvatskoj treba promijeniti izborni zakon

Saborski zastupnik MOST-a Miro Bulj u petak je odgovarajući na novinarska pitanja rekao da je slučaj s prebjezima u saborski klub Milana Bandića dokaz da se u Hrvatskoj treba promijeniti izborni zakon i da se ljudi moraju birati imenom i prezimenom

'Marić uvodi harač kojim ciljano uništava male iznajmljivače'

Bulj je na splitskoj konferenciji za novinare govorio i o izmjenama Zakona o porezu na dohodak koje smatra neustavnima te novom Pravilniku o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu nazivajući ih "haračima" kojima se "namjerava uništiti"obiteljske iznajmljivače. Dodao je i da je polupansionska i pansionska djelatnost zabranjena malim iznajmljivačima što, kako je rekao, "znači da se pogoduje velikim ugostiteljskim koncernima i igračima".

"Strategija je da se unište obiteljski iznajmljivači, kojih je oko sto tisuća u cijeloj Hrvatskoj te čine 56 posto našeg ukupnog kapaciteta malih iznajmljivača. Ministar financija je ovim haračem ozakonio uništavanje i dao lokalnim šerifima za pravo hoće li na gradskim i općinskim vijećima donijeti odluku koliki je iznos iznajmljivanja.

Do sada je to bilo od 150 do 300 kuna, a sada je od 150 do 1500 kuna, a ako gradska i općinska vijeća ovaj mjesec ne donesu odluku onda će to biti 750 kuna što je pet puta skuplje nego do sada", je Bulj.

Kazao je da je Ustavnom sudu podnio prijedlog za ocjenom ustavnosti izmjena Zakona o porezu na dohodak jer je male iznajmljivače "doveo u neravnopravan položaj i u ovisnost o lokalnoj samoupravi".

Najavio je da će Most nezavisnih lista u siječnju u Zagrebu održati okrugli stol o tom problemu i ukazati na mjere koje Vlada poduzima protiv malih iznajmljivača. Pozivajući da se ne pogoduje "velikim interesnim skupinama" Bulj je kazao da će načelnici i gradonačelnici ostaviti istu cijenu od 150 kuna po krevetu.