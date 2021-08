Bulj ne odustaje i poziva sve za Veliku Gospu u Sinj

Vili Beroš, ministar zdravstva objavio je da raste broj novozaraženih i za to našao krivca. Okupljanja su, siguran je Beroš, doprinijela povećanju brojki koje će, prognozira, dodatno rasti kao posljedica alkarskih svečanosti u Sinju. A upravo se Sinj, ali i ostala marjanska svetišta pripremaju za novo okupljanje ovoga vikenda - Veliku Gospu.

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj završio je na razgovoru u policiji, a u RTL-u Danas je otkrio što kaže u svoju obranu i kakvu kaznu očekuje.

''Jednostavno je, bilo je negdje pola noći, kad sam vidio da je došla policija, bilo je ugašeno, prevelik je bio broj ljudi, bile su malo frustracije kod ljudi. Rekao sam policiji da se nekoliko pjesama pušta i to je to. Osobno preuzimam cijelu odgovornost i za to što se događalo u Sinju, nitko nije odgovoran nego Miro Bulj zbog toga da se smire tenzije i situacija. Meni je cilj da prođe sve u redu, ja sam iznimno zadovoljan da je Alka protekla ovako dobro, a nadam se da će i dani Velike Gospe i da će hodočasnici imati sve uvjete i još jednom pozivam Stožer da postupe razumno i da dozvole da radi produženo radno vrijeme.