Bubaš objasnila koje su maske prihvatljive u javnom prijevozu i kako će maturanti iz BiH polagati ispite u Hrvatskoj

U posljednja 24 sata u Hrvatskoj su registrirana 22 nova slučaja zaraze koronavirusom, što znači da je ukupan broj oboljelih 2388, rekla je Maja Grba Bujević iz Ministarstva zdravstva na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite, dodajući da je na bolničkom liječenju 18 osoba. Aktivno je u Hrvatskoj bolesno 139 osoba, ukupno je testirano 73.738 uzoraka, samo u 24 sata njih 645. Ukupan broj preminulih je i dalje 107

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je poseban režim za sve osobe koje u Hrvatsku dolaze iz BiH, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova, uključujući one s dvojnim državljanstvom. Svi koji ulaze u Hrvatsku iz tih zemalja morat će u samoizolaciju u vlastitom domu ili drugom prostoru u razdoblju od 14 dana od dana ulaska u RH, a obaveza se ne primjenjuje na one koji će u Hrvatskoj biti u tranzitu.

'Da umirim mladenke - do sada nismo imali niti jedan pozitivan slučaj sa vjenčanja. Zasad neće biti nikakvih promjena u mjerama, izgleda da se svi dobro pridržavaju mjera', kazala je Bubaš, dodajući da je organizator odgovoran za provedbu mjera.

Čestitala je kolegama u Zadru na obavljenom poslu oko Adria Toura. Po pitanju lokalne transmisije u Zagrebu, rekla je da Hrvatska jest zemlja s lokalnom transmisijom. 'Virus se lako širi i to je posve normalno', kazala je.

'Dat ćemo preporuke za to, ali bilo je prijepora oko kretanja osoba u samoizolaciji. Njima je ta mjera propisana, što ne znači da su oni bolesni. Uvijek postoji mogućnost da takva osoba piše maturu u smještaju u kojem je, pod određenim okolnostima i u zadanom epidemiološkom okviru', kazala je Bubaš.

Za one koji možda brinu zbog financijskog aspekta propisane samozaštite u javnom prijevozu, rekla je da će 'platnena maska za lice gušćeg tkanja nego obično' biti prihvatljiva. 'I ja sam korisnik javnog prijevoza, desilo se da sam morala propustiti vlak ili tramvaj jer nisam mogla ući. Treba krenuti ranije, na nama je odluka hoćemo li ući i raditi gužvu ili ćemo čekati iduće vozilo', kazala je Bubaš.

Odbacujući kritike i pozive oporbe predsjedniku Milanoviću da proglasi izvanredno stanje i smijeni članove Stožera, Božinović je podsjetio na odlične rezultate Stožera koji i sada pravovremeno radi sve kako ne bi došlo do eksponencionalnog rasta broja oboljelih, pa se zato i uvodi poseban režim za ulazak u Hrvatsku iz regije.

Koji je kriterij za uvođenje i ukidanje mjere samoizolacije za državljane pojedinih zemalja?

'Svakako broj zaraženih. To određuje epidemiološka struka, na milijun stanovnika, znači kumulativna stopa i trend pada ili porasta broja zaraženih. Trend pada mora biti značajan da bi se ukinula mjera', odgovorila je Bubaš, ne precizirajući o kojem se broju zaraženih na milijun stanovnika radi. Božinović je dodao i da se gleda imaju li trendovi u tim zemljama utjecaja na povećanje broja oboljelih u Hrvatskoj. 'To je primarni pokazatelj koji pratimo i zbog toga i jesmo tu', rekao je Božinović.

Prekogranična putovanja za radnike su pak 'regulirana od ranije i to se dopušta na razini Europske unije'.

Nastavno na ohrabrujuće indicije koje su jutros usrećile ministra zdravstva Vilija Beroša, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' Alemka Markotić kazala je da zasad nema dovoljno studija koje bi potkrijepile indikaciju o mutiranju virusa.

'Većina novooboljelih ima vrlo blage ili gotovo nikakve simptome. Nemamo nikoga na respiratoru, niti teže oboljele. Nije samo stvar koliko će virus biti virulentan, hoće li se molekularno promijeniti, nego je bitna i količina virusa koja se može prenijeti i njegova sposobnost da prodre kroz stanice. To ovisi o nizu faktora, a zasad se čini da on nije tako snažan - ljudi se kreću otvorenim prostorima i teže je prenijeti veću količinu virusa. Zasad se čini da je situacija povoljnija, ali zasad je to na razini percepcije', rekla je Markotić, dodajući da se svugdje povećava broj inficiranih iako nema ozbiljnijih kliničkih slika.