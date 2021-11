Bubaš o cjepivu: Prije ćete dobiti jackpot nego neku od teških nuspojava, strah od cijepljenja je nerealan

Kako će od idućeg ponedjeljka funkcionirati sve ustanove u koje se neće moći ući bez COVID potvrde? Hoće li sustav biti spreman za testiranje svih radnika koji bez negativnog nalaza neće moći doći na posao? Sindikati najavljuju zahtjev za ocjenu ustavnosti uvođenja obveznih COVID potvrda. Hoće li biti prosvjeda?

'To ovisi ponajprije o epidemiološkoj slici, ovisno o tome koliko smo procijepljeni, koliko su bolnice napunjene i koliko kapaciteta imamo. Kao i u smislu odbijanja razboritih i razumnih odabira. Na razini globusa koji se kreće u svemiru činjenica je da virus nestati neće, činjenica je da ćemo se i dalje s njim susretati. Vjerojatno će postojati i nove varijante virusa, a kakve će one biti, teško je reći i to zapravo nitko ne zna. Činjenica jest da imamo jako dobro sredstvo za zaštitu zdravlja, fokus treba biti na tome da ljudi koji su cijepljeni u 95 ili 90 posto slučajeva nemaju teški klinički oblik bolesti. Tomu trebamo stremiti', ističe Marija Bubaš , pomoćnica ravnatelja za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

'Očekujem procijepljen velik broj nastavnika, sada je već svjesno procijepljenih negdje iznad 62%, a procjenjujem da je do 10 do 15% onih koji su preboljeli. Ostali će ići na testiranje. Mi u Sindikatu smatramo da je cijepljenje pravo svakoga čovjeka, ali nam se čini da niti u jednom trenutku ne smije postati obveza. Ako bi imali Covid potvrde samo temeljem cijepljenja i preboljenja, ne biste više imali izbora', rekla je.

Poručuje da bi ovo mogli poslati na preispitivanje na Ustavni sud: 'Ne zato da bismo propitali sve odluke Stožera, ali nam je bitno zbog zaštite naših članova. Neki odbijaju cijepljenje, imaju svoje razloge, strahove, osjećaju se da se na njih vrši pritisak. Vjerojatno će biti članova koji će biti pred izazovima sankcija od poslodavca, moramo naći način da ih zaštitimo. '

Marija Bubaš odgovorila je protupitanjem na pitanje o cjepivu i njegovim nuspojavama. 'Jeste li pili danas nešto od analgetika? Evo ja jesam. Kada me nešto boli popijem analgetik, a svaki taj analgetik i ne razmišljam o tome, ima svoje nuspojave. Ajmo spomenuti paracetamol. Dajemo ga djeci, trudnicama i trošimo ga sami, a kao nije štetan. Nemamo pojma o tome da ima svoje nuspojave. Svima je normalno da se to može kupiti u ljekarnama i to nam je svima normalno i svi smo sretni da to možemo jer nam je nekada trebao. Djeca ga koriste kao sirup. Nuspojave od cjepiva su tako rijetke, vjerojatnije je da ćete osvojiti jackpot na lotu nego dobiti neku od teških nuspojava, a samo se o tome priča. Ne priča se o tome da je cjepivo sigurno i da je to pametan način stjecanja imuniteta. To je zapravo evolucijski strah, koji nas je spašava od životinja koje su napadale. Ali danas kada imamo mogućnost čitati i provjeravati informacije o cjepivu, onda je taj strah zapravo nerealan', poručila je.