Bubaš: Imamo epidemiju necijepljenih. Nastavnici bi trebali sagledati svoju ulogu u sigurnijem okruženju djece

Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, požalila se da je pogrešno interpretirana kada je prošlog tjedna govorila o mjerama vezanim uz početak školske godine. 'Dok god imamo epidemiju govorit ćemo o nekim epidemiološkim mjerama. Nemojmo zaboraviti osnovne mjere, koje nisu prestale važiti, dezinfekcija, provjetravanje prostorija, pranje ruku, nošenje maski tamo gdje je potrebno… Koje će mjere biti ubuduće, to sada ne mogu reći, naročito se ne mogu referirati o mjerama vezano uz funkcioniranje škola', rekla je Bubaš za N1

Pitali smo je i što je s obveznim cijepljenjem u sektoru školstva i obrazovanja, odnosno je li se od toga odustalo ili je ta opcija i dalje otvorena.

'Ja to mogu samo komentirati kao Marija Bubaš. Mislim da bismo oba sustava, čak i sustav socijalne skrbi, oba bi trebala sagledati posljedice necijepljenja i širenja zaraze, pa mislim da bi se lakše, ne samo piramidno gledano odozgora prema dolje, nastavnici bi trebali sagledati svoju ulogu i slati djecu u sigurnije okruženje, gdje će rizik za širenje zaraze biti sveden na najmanju moguću mjeru. Naravno da je najdugotrajnija mjera koja štiti zdravlje cijepljenje. Znamo i sami da brzi antigenski test vrijedi 48 sati i ne znači da je osoba zaista nezaražena, ona je nezaražena u trenutku testiranja, međutim, mi drugog boljeg alata za utvrđivanje zaraze i garanciju da je osoba nezarazna za okolinu nemamo. Bilo je polemika i dalje to nije baš definitivno utvrđeno koliko virus može živjeti na sluznici osobe koja je cijepljena, a sve ukazuje da je ona daleko manja i da daleko kraće traje ta kolonizacija, nego što je to kod necijepljenih, jer oni na kraju završe s nekim od lakših do težih oblika bolest', rekla je Bubaš.