Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao na 4118

Broj poginulih u nedavnim dvostrukim potresima u Venezueli porastao je na 4118, novi su podaci koje je u petak objavio predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez
U dva razorna potresa koji su krajem prošlog mjeseca, 24. lipnja, pogodili Venezuelu ozlijeđeno je 16 740 ljudi, a 17 907 ostalo ih je bez domova, i te brojke se nisu mijenjale u odnosu na raniji izvještaj.
U potresima snage od 7,2 i 7,5 po Rihteru najteže su pogođeni glavni grad Venezuele Caracas te priobalno područje La Gvaira, a slijedili su ih i više od 600 naknadnih potresa slabijeg intenziteta.