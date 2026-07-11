crna statistika

Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao na 4118

L. F./Hina

11.07.2026 u 07:37

tportal
Izvor: EPA / Autor: RONALD PENA R
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Broj poginulih u nedavnim dvostrukim potresima u Venezueli porastao je na 4118, novi su podaci koje je u petak objavio predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez

U dva razorna potresa koji su krajem prošlog mjeseca, 24. lipnja, pogodili Venezuelu ozlijeđeno je 16 740 ljudi, a 17 907 ostalo ih je bez domova, i te brojke se nisu mijenjale u odnosu na raniji izvještaj.

Potres u Venezueli
  • Potres u Venezueli
  • Potres u Venezueli
  • Potres u Venezueli
  • Potres u Venezueli
  • Potres u Venezueli
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Potres u Venezueli Izvor: EPA / Autor: RONALD PENA R

U potresima snage od 7,2 i 7,5 po Rihteru najteže su pogođeni glavni grad Venezuele Caracas te priobalno područje La Gvaira, a slijedili su ih i više od 600 naknadnih potresa slabijeg intenziteta.

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