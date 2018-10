Brkić: Gospodin Bekavac je patološki lažljivac

Zamjenik predsjednika HDZ-a i potpredsjednik Sabora, Milijan Brkić, reagirao je na izjave bivšeg načelnika splitsko-dalmatinske Policijske uprave i sadašnjeg savjetnika župana Blaženka Bobana za sigurnost i nacionalne manjine te dugogodišnjeg člana HDZ-a Marka Bekavca

'S obzirom na to očito je da je gospodin Bekavac patološki lažljivac i kao takav nije mogao konkurirati za mjesto u sustavu državne uprave', rekao je Brkić u Saboru.

On se kao kandidat za predstojnika Ureda državne uprave Splitsko-dalmatinske županije, kako je rekao, suočio sa spoznajom o paralelnom sustavu unutar Sigurnosno-obavještajne agencije koji su uspostavili pojedinci koji se u samovolji koriste državnim institucijama za svoj privatni interes. To i sigurnosna provjera koja je nad njim provedena dok se natjecao za to radno mjesto bili su povod da sazove konferenciju za novinare.

'Tražim ostavku i kazneni progon gospodina Markića, koji očito nije dorastao funkciji koja mu je provjerena. Upao je u kokošinjac Milijana Brkića i Tomislava Karamarka. U vrijeme dok su oni imali vodeće uloge u SOA-i zaposleno je više od 200 ljudi koji nisu prošli sigurnosnu provjeru ili su je pali', ustvrdio je i dodao da je uzrok svemu tome kamenolom Vilinjak, u blizini njegova rodnog mjesta Lovreća, koji 'eksploatira Brkićev ortak Nikola Katić'.