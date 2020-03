Britanci odustali, a Nizozemci preuzeli taktiku 'imuniteta krda': Vjeruju da će izliječiti stare ako mladi obole i steknu imunitet

Nakon što je Velika Britanija pod snažnim pritiskom znanstvene zajednice odustala od strategije 'imuniteta krda' ovakav pristup prigrlila je Nizozemska. Ako je suditi po govoru premijera Marka Ruttea, Nizozemska ne planira zaustaviti život, već kontrolirano izložiti mlađe stanovništvo virusu kako bi starije stanovništvo s vremenom postalo otpornije na njega

'Ne postoji jednostavno rješenje za ovako težak problem. Što je veća skupina koja stekne imunitet, manje su šanse da virus skoči na ranjive skupine ljudi - starije ili kronično oboljele. Cilj je da formiramo zaštitni zid oko njih, no trebate znati da to može trajati mjesecima, a za to vrijeme moramo što je više moguće zaštititi ranjive skupine', rekao je Rutte.

Nizozemski premijer vjeruje u to da će biti moguće pronaći ravnotežu između preventivnih i restriktivnih mjera, a da to ne utječe na gospodarstvo države. 'Ako bismo zatvarali kompletan život u zemlji, to bi moralo trajati godinu dana ili čak više, a čak i kad bismo to učinili, nitko nam ne može jamčiti da se virus neće vratiti. Nizozemska je otvorena zemlja', istaknuo je Rutte.

U Nizozemskoj je trenutačno 1413 oboljelih od koronavirusa, dok su 24 osobe preminule. Od ponedjeljka su u zemlji zatvorene škole, vrtići, kafići i restorani. Nije jasno kako će najava premijera Ruttea utjecati na svakodnevni život, ali javnost je podijeljena u reakcijama na govor - dok ga neki smatraju povijesnim, drugi ga kritiziraju.