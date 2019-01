Brešan: Možda je u temeljima hrvatske države sve malo 'nahero' napravljeno

Gost emisije 'Nedjeljom u dva' bio je redatelj Vinko Brešan. Govorio je o svom novom filmu 'Koja je ovo država', domovini, iluzijama i o tome kako je ispao projekt samostalne Hrvatske

'Nije pitanje idealiziranja države. Radi se o tome da smo zadnjih godina počeli postavljati pitanja: Gdje mi živimo? U doba kad su građeni temelj države, nama se dogodio rat, ali su isto tako i donošeni zakoni i održavani sastanci na kojima su dogovarani temelji onoga što danas imamo. Možda je to u temeljima sve malo 'nahero' napravljeno', kazao je.

'Kad se stvarala hrvatska država to su bile visoke emocije. Kod svakih emocija one su s vremenom sve slabije i slabije i krenemo na neku praksu. Svi koji smo oženjeni znamo kako to funkcionira. Nakon nekog vremena postaje bitnije kako država funkcionira kao servis građana', rekao je Brešan.

U emisiji je bilo riječi o odlasku Ive Gregurevića. "Otišao je bitno prerano. Mislim da ovog trenutka nismo ni svjesni koliko nam već fali. Imao sam tu čast i veselje da sam s njim radio dva filma. On svakom filmu daje posebnu energiju i čar i oni ispadnu bolji", kazao je Brešan.

Tijekom snimanja svog najnovijeg filma "Koja je ovo država", kazao je Brešan - svi su sa stane ostavili svoje taštine i stvarno radili pošteno.