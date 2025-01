Božinović: 'Utiremo put ukidanju unutarnjih granica u Schengenu'

'Ono što je bitno je da mi ovime zapravo na neki način utiremo put ukidanju unutarnjih granica na području Schengena jer jedino kvalitetnom policijskom suradnjom, borbom protiv krijumčara, razmjenom podataka o njima, možemo pridonijeti još više razini sigurnosti na području EU-a. To je bio naš cilj i ono što smo zagovarali od prvog dana. Unutarnje kontrole nisu rješenje, rješenje je policijska suradnja', rekao je Božinović.

'Nerijetko je on korišten zbog unutarnjopolitičkih razloga u zemljama gdje se, po meni, više stvara dojam da se nešto radi, a mi stvarno nudimo konkretan policijski rad jer jedino tako možemo vratiti i Schengen u njegovom punom opsegu', rekao je Božinović.

Podaci Frontexa pokazuju da su ilegalne migracije u padu, zapravo na najnižoj razini od 2021. godine. Što se tiče Hrvatske, uhićeno je više od 1800 krijumčara ljudi, spriječeno je više od 70.000 ilegalnih ulazaka u zemlju. Kakvo je stanje na našoj granici?

'Naša granica je pod velikim pritiskom, ali mi smo još u odnosu na sve druge zemlje smanjili najviše, dakle 58% manje nego 2023. godine. I to je plod jednog sveobuhvatnog pristupa pitanju migracija, odnosno sprječavanja migracija, ne samo na graničnoj crti, već i eliminiranjem svih sumnjivih kretanja vozila u graničnom području između Hrvatske i prije svega Bosne i Hercegovine, i borba i hapšenje krijumčara. Dakle, tu spada sigurno bez presedana i bez ikakvog hvalisanja jedna od najučinkovitijih policija u Europi', poručio je Božinović.

Kroz sastanak se provuklo i pitanje terorizma.

'Kad govorimo o terorizmu, to je svakodnevna borba, ulaganje napora da se uz korištenje svih alata koje imamo detektiraju i skupine i pojedinci i to je, nažalost, nešto s čime ćemo se nositi i u sljedećim godinama i desetljećima, ali kad govorimo o sposobnosti policija, mislim da Hrvatska policija u tom kontekstu pokazuje zavidne rezultate', rekao je Božinović.

'Sve analize, sve ankete govore o Hrvatskoj kao o jednoj od najsigurnijih zemalja. Apsolutne sigurnosti nema. Da bismo to zadržali, to znači svakodnevni rad, 24 sata svaki dan, posebne službe, posebne analize, analitički pristup, profilacija rizika... To je jedan od prioriteta i na tome ćemo inzistirati. U konačnici, zbog toga policija i jest tu, zaključio je Božinović.