Božinović upozorio na sve veći broj ilegalnih migracija: Brojke se približavaju onima iz velikog migrantskog vala iz 2015.

Brojevi ilegalnih ulazaka migranata na područje Europske unije ove se godine približavaju razini iz 2015. i 2016. godine, rekao je u srijedu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na konferenciji za medije sa svojim bugarskim kolegom.

Božinović je kazao kako migranti, kao i ranije, većinom dolaze s Bliskog istoka i sjevera Afrike, no da zbog liberalizacije viznog režima u susjedstvu, „prije svega u Srbiji i BiH”, stižu i stanovnici država poput Burundija i Kube.

„Samo prošle godine države članice EU-a zaprimile su gotovo milijun zahtjeva za međunarodnom zaštitom”, nastavio je ministar.

Naglasio je kako su jedan od uzroka većeg broja migracija posljedice ruske agresije na Ukrajinu koje su poremetile svjetske ekonomske tokove i velik broj ljudi gurnule ispod granice siromaštva, ali i ugrozile opskrbu hranom upravo onih područja koje su već ranije imale takvih poteškoća.

Na veći broj dolazaka utjecali su i katastrofalni potresi u Turskoj i Siriji koji su se dogodili upravo na području gdje je boravio velik broj izbjeglica iz Sirije i drugih država.

„To nas sve skupa stavlja pred velik izazov. Europa se ne može zatvoriti, no Europa se mora nositi u borbi protiv ilegalnih migracija i protiv onih koji na toj nesreći zarađuju”, rekao je Božinović, naglasivši da ni Bugarska ni Hrvatska ne mogu same rješavati to pitanje koje će dominirati ovom i sljedećom, izbornom godinom u EU-u.

Božinović je kazao kako je u interesu Hrvatske, koja je s početkom godine postala članica šengenskog područja, da mu se što prije pridruže i Bugarska i Rumunjska.

To nije samo „deklarativna volja i želja” Hrvatske nego ona na tome „intenzivno radi” u suradnji sa Sofijom i Bukureštom.

Uskoro bi u Hrvatsku trebao stići i rumunjski ministar, najavio je Božinović.