Božinović: Obračunat ćemo se s onima koji šire paniku putem društvenih mreža

Ministar unutarnjih poslova i voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović najavio je u subotu obračunavanje s onima koji šire panične poruke

"Koristi ćemo i usluge teleoperatera kako bi svima dolazile poruke kako se ponašati u raznim situacijama. I danas je bilo neodgovornih koji su širili panične poruke putem društvenih mreža. S takvima ćemo se obračunati, uhvatit ćemo ih", poručio je Božinović s konferencije za novinare Stožera.

Božinović je ukazao na primjer s jednog otoka gdje je jedan građanin napao policajca. "To nećemo dopustiti", naglasio je. Uz to, inspektori su zatvorili šest ili osam kafića nakon što su uvedene posebne mjere. "To je nečuveno", ocijenio je.