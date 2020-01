Božinović o imovini ministara: Nešto što je prolazilo ispod radara, više ne prolazi

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je afere s imovinskim karticama Vladinih dužnosnika, napominjući da svi moraju postati svjesni da žive u promijenjenim okolnostima, da je interes javnosti sve veći i da se to neće promijeniti. 'Nešto što je do jučer možda prolazilo ispod radara, više ne prolazi i toga moraju biti svjesni', kazao je Božinović

'Čuo sam što je Krstičević jučer kazao. Kupio je, platio porez. Teško je procijeniti jesmo li razradili sve mehanizme. I tu će se morati napraviti iskoraci da se neke stvari dodatno pojasne. Mislim da je to dobro. Treba Povjerenstvu za sukob interesa omogućiti, možda ih treba i pojačati u smislu da se neke stvari mogu lakše provjeravati', rekao je ministar Davor Božinović za N1.

Odlazak Milana Kujundžića s položaja ministra zdravstva komentirao je ovako: 'Ministar je o svom slučaju sve javno kazao, komunicirao je sa premijerom. Mislim da nakon današnjeg saslušanja u Saboru imamo, kad je u pitanju ministarstvo zdravstva, novu situaciju.'

Vode li policija i DORH istragu ili izvide oko Kujundžića kaže kako ne može to znati. 'Nikako to ne mogu znati i ne pada mi na pamet da o tome ispitujem. Imam suradnike na tim mjestima koji mi to ne bi ni rekli.'