Božinović najavio: Lokalni stožeri izaći će sa svojim mjerama, vjerujemo da nećemo ići u još jedan lockdown

U Hrvatskoj je u protekla 24 sata zabilježeno 136 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a testirano je 1722 uzoraka, izvijestio je u ponedjeljak ministar zdravstva Vili Beroš na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Govoreći o sastanku s lokalnim stožerima Davor Božinović kazao je da se na njemu nisu donosile odluke o mjerama, no dogovoreno je da lokalni stožeri preciznije moraju detektirati žarišta.

'Radit će se na tome da što više toga ostane otvoreno, da bude što manje zatvaranja i da mjere koje se donose, da lokalni stožeri preciznije detektiraju žarišta infekcija, kako mjere ne bi pogađale sve diljem Hrvatske', pojasnio je. Drugim riječima, lokalni stožeri će moći i precizno nekoga, pa čak i samo jednu pravnu osobu izuzeti od mjera, a Nacionalni stožer to bi trebao odobriti.

'Ukoliko vidimo da svi stožeri imaju slične zahtjeve, onda se može donijeti mjera za cijelo područje RH. Do sada su mjere, posebno u razdoblju lockdowna, bile donošene za cijelu državu. Malo je bilo informacija o virusu i njegovom širenju, bilo je različitih tumačenja. Činjenica je da danas znamo da mjere u najvećoj mogućoj mjeri treba izbjegavati mjere za cijelo područje RH. Ako se detektira neko žarište, bilo bi idealno precizno ga detektirati, poloviti kontakte, izolirati ljude, a da sve oko toga funkcionira kao i prije. Svadbe i slično su nešto gdje je pogodno za širenje virusa, ali ne treba generalizirati. U Hrvatskoj je tjedno 300 i nešto svadbi i nisu sve izvor zaraze. Reagirat će se tamo gdje se nešto pojavi, probati to sanirati, a tamo gdje imamo povoljnu situaciju, pustiti da život ide koliko je moguće normalno', rekao je Božinović.

'Mjera lokalnih stožera sigurno će biti i potaknuti su da po tom modelu naprave i da nam se češće obraćaju. Duboko vjerujemo da nećemo ući u još jedan lockdown, a na vrijeme nam se treba javiti za žarišta kako ne bismo morali odlukama zahvatiti i šire od onoga što je potrebno i moguće u datom trenutku. Nije to neki novi model, bilo je toga od Murtera, Brača, do Vukovarsko-srijemske županije. Trend je da brojke rastu i cilj je da se spriječi širenje koliko god je to moguće', rekao je Božinović.

Ministar Vili Beroš ranije je danas rekao da je ljut zbog dugog čekanja na rezultate testova. Novinare je zanimalo na koga je ljut.

'Na samog sebe sam ljut. Naravno da sam i sam ljut što se čeka. Ovo je dinamički proces gdje iz dana u dan učimo svakodnevno o virusu i svim elementima. Da pojedine države nisu uvele obvezu testiranja vjerojatno te gužve ne bi ni bile i teško je prilagoditi se odmah. Ono što očekujem da me svatko tko ima problem nazove i da nađemo rješenje. Važna je brzina reakcije', rekao je Beroš.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak komentirao je maturalna putovanja koja su najavljena. 'Mi smo prošli tjedan izdali preporuke vezano uz maturalce, mi smatramo da su maturalna putovanja u ovome trenutku rizičan događaj jer djeca zajedno putuju, spavaju u jednoj sobi više njih. Mi ne preporučujemo da se putuje u inozemstvo, a ako već putuju neka to bude na jedan dan. Mislimo da je u ovakvoj epidemiološkoj situaciji neprimjereno da se putuje na više dana. I da se na taj način dovede do toga da se virus proširi', kazao je Capak.

Pomoćnik ministra unutarnjih poslova Damir Trut kazao je da je jučer prijavljeno 9 događaja s više od 100 ljudi, a da je u subotu prijavljeno 62 svadbe s više od 100 osoba.

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Alemka Markotić progovorila je i o terapiji plazmom. 'Što se tiče plazme, to nije ništa novo u medicini i liječenju infektivnih bolesti. Plazma se koristi i za neke druge bolesti kao prevencija ili dodatno liječenje. Kod ebole, gdje nema lijeka, pokušalo se liječiti plazmom. Teško je usporediti rezultate jer su pacijenti primali i druge lijekove osim plazme, a oni imaju i druge bolesti koje mogu utjecati na liječenje plazmom. U Hrvatskoj se nešto ljudi odazvalo, donirali su plazmu i imamo nešto doza. Moguće je da ćemo pokušati i liječenje krvnom plazmom, ali to se može primijeniti na ograničenom broju ljudi, a rezultati su za sada dvojbeni', rekla je Markotić.

Dodala je da je u Klinici za infektivne bolesti hospitalizirano 40 pacijenata. 'Zadnjih tjedan dana pojavljuju se stariji bolesnici i teži oblici bolesti nego ranije. No puno je bolje nego što je situacija bila u zimskim mjesecima, no što bude veći broj bolesnika imat ćemo više upala pluća pa i teže oblike bolesti', rekla je Markotić.

Beroš se osvrnuo i na plaće zdravstvenih radnika. 'Ako se zdravstveni radnik zarazi dok radi, dobit će plaću u prosjeku tri zadnje sa svim dodacima. Svi koji se zaraze van bolnice, dobit će onu naknadu prema zakonu o radu. A treća kategorija oni koji su bolesni, oni će dobiti naknadu sukladno zakonu kao i svi drugi koji su na bolovanju. Nije točno da bi netko nekome neisplatio plaću jer se zarazio izvan bolnice. Ali treba reći da je odgovornost zdravstvenih radnika daleko veća i apeliram da van zdravstenog okruženja ne ostvaruju kontakte koji bi mogli biti štetni', rekao je Beroš.