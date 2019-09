Božinović najavio kupovinu šest novih helikoptera za policiju

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović konstatirao je u razgovoru za RTL kako je zadovoljan stanjem u policiji i najavio nabavu šest novih helikoptera

''Aposlutno smo spremni za Schengen. Evo možda to ne mora zvučati toliko vjerodostojno iz ustiju nekoga ko se bavim tim poslom, kojem je to želja i cilj. Ako vam to kaže predsjednik Europske komisije, koja zapravo daje ocjenu o tome jesmo li spremni za Schengen, a on ju je jučer dao'', uvjeren je Božinović.



Teško je još spekulirati kada bi Hrvatska točno mogla ući u Schengen. Ministar je pojasnio da nakon tehničke ocjene Europske komisije, koju on očekuje ubrzo, stvar će prijeći na političku razinu.

''Ono što je bitno, bitno je shvatiti da je Hrvatska u Schengenu dobitak za EU. Hrvatska je članica, Hrvatska ima najdulju vanjsku granicu Europske unije. Dakle ukoliko Europska unija ima prioritet vlastite sigurnosti, a ima ga. Zbog toga što je tri do četiri puta povećala sredstva za sigurnost u sljedećem proračunu ove nove komisije, onda je to nešto što će na kraju biti argument koji će morati prihvatiti svi'', zaključio je Božinović razgovoru za RTL.