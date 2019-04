Bošnjaković: Očekujemo sporazum o stavljanju izvan snage srbijanskog zakona o univerzalnoj jurisdikciji

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković u četvrtak je najavio da će se do ljeta održati sastanak radne skupine koju su hrvatsko i srbijansko ministarstvo pravosuđa formirali radi utvrđivanja međudržavnog ugovora za procesuiranje ratnih zločina i razmjeni podataka, a očekuje da će jedan od sporazuma te skupine biti i stavljanje izvan snage srbijanskog zakona o univerzalnoj jurisdikciji.

Ministar je to izjavio komentirajući izručenje osuđenog ratnog zločinca Milorada Baraća , kojeg je Nizozemska jučer izručila Hrvatskoj, napominjući kako se zbog srpske ustavne zabrane izručenja svojih građana ostala izručenja osuđenih ratnih zločinaca odvijaju otežano.

S obzirom da je Barać osuđen još 1994. godine, ministar je dugotrajnost postupka izručenja pojasnio ponovljenim sudskim postupkom protiv nizozemskog državljanina kojem se sudilo u odsutnosti.

Europski uhidbeni nalog pokazao se djelotvornim



"Svi oni postupci koji su se vodili u odsutnosti bili su na neki način ponovno otvoreni kako bi se pružila mogućnost da i druga strana nešto kaže. Europski uhidbeni nalog, kojeg je izdao Županijski sud u Karlovcu 2017. godine, pokazao se djelotvornim budući je realiziran ove godine", kazao je Bošnjaković.

Novinare je zanimalo raspolaže li njegovo ministarstvo informacijama o ostalim nedostupnim počiniteljima s kojima je Barać zbog ratnog zločina osuđen na dugotrajne zatvorske kazne.

Ministar je podsjetio da Srbija ima ustavnu zabranu izručenja svojih građana, ali i da kontakti postoje te je formirana zajednička kontaktna skupina koja bi trebala predložiti sporazum kojim bi se definirali postupci vezani za suđenja za ratne zločine.

Ukidanje univerzalne jurisdikcije ide vrlo teško, iduće korake tek trebamo razmotriti



"Kroz jedan takav sporazum očekujemo stavljanje izvan snage zakona Republike Srbije o univerzalnoj jurisdikciji. To ide vrlo teško, a iduće korake do ljeta tek trebamo razmotriti. Tijekom posljednjeg posjeta srpske ministrice pravosuđa Nele Kuburović dogovoreno je da do početka ljeta održimo još jedan sastanak radne skupine'', zaključio je Bošnjaković.



Inače, presudom Županijskog suda u Gospiću od 16. lipnja 1994. Barać je u odsutnosti proglašen krivim da je tijekom rujna i listopada 1991. u Širokoj Kuli kao pripadnik četničkih formacija i milicije tzv. SAO Krajine iz automatskog pješačkog naoružanja pucao po civilnim objektima.

Pritom je ograničavao kretanje civilnom stanovništvu, a 13. listopada 1991. zapaljivom tromblonskom minom zapalio kuću u podrumu Dane Oreškovića u kojoj su se nalazili civili, pucajući pritom po civilima, pri čemu je ubijeno njih osmero, od toga sedam žena.

Zbog počinjenog ratnog zločina gospićki sud ga je zajedno s Dušanom Uzelcem, Draganom Uzelcem i Dane Serdarom osudio na 15 godina zatvora, dok su Nikola Zagorac, Miroslav Serdar i Dragan Vunjak osuđeni na zatvorsku kaznu od 20 godina.

Rješenjem Županijskog suda u Gospiću od 13. veljače 2004. dopuštena je obnova postupka u dijelu koji se odnosio na optuženog Danu Serdara. Presudom gospićkog Županijskog suda ranija presuda stavljena je izvan snage te je Serdar oslobođen optužbe.