Borrell: Nisam vidio nikakav non-paper; EU nedvosmisleno podupire cjelovitost BiH

Visoki predstavnik EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku izjavio je u ponedjeljak da EU nedvosmisleno podupire cjelovitost BiH te istaknuo da nije vidio nikakav 'non-paper' u kojem se navodno predlaže mijenjanje granica na zapadnom Balkanu.

“Nisam primio taj navodni dokument, nisam ga vidio, ali čuo sam da se o njemu govori. To nije nikakva tema”, izjavio je Borrell nakon razgovora sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

Slovenski i bosanskohercegovački mediji su pisali da se u tom dokumentu predlaže podjela BiH po etničkim linijama, pripajanje Republike Srpske Srbiji i ujedinjenje Kosova i Albanije.

I predsjednik Srbije Vučić je rekao da nije vidio taj navodni 'non-paper', da mu ga nitko nije pokazao i da ni s kim nije o tome razgovarao.

Rekao je da podržava integritet Bosne i Hercegovine i Republike Srpske unutar nje, u skladu s Daytonskim sporazumom.

Vučić se u Bruxellesu sastao i s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyn i predsjednikom Europskog vijeća Charlesom Michelom.

Rekao je da je najvažniji rezultat njegova posjeta obećanje da će EU sufinancirati izgradnju i modernizaciju željezničke pruge od Beograda do granice sa Sjevernom Makedonijom, kazavši da je EU spreman poduprijeti taj projekt sa 600 do 700 milijuna eura, što je oko 35 do 40 posto ukupne cijene.