Boja kupaćeg kostima mogla bi vam spasiti život: Evo što je pokazao eksperiment

Utapanje je u Sjedinjem Državama vodeći uzrok smrti djece u dobi od jedne do četiri godine. Za djecu od pet do 14 godina to je drugi vodeći uzrok smrti nakon prometnih nesreća. Nesreće utapanja bez smrtnog ishoda još su i češće: na svako dijete koje umre od utapanja, njih sedmero završi u bolnici. Čak i kada utapanje ne završi smrću, može uzrokovati niz zdravstvenih problema, uključujući oštećenje mozga