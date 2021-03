Bogićević nije prihvatio izbor za gradonačelnika Sarajeva

Bogić Bogićević odbio je u petak još jednom mogućnost da postane gradonačelnikom Sarajeva, ne prihvaćajući odluku gradskog vijeća donesenu ranije tijekom dana da ga se ipak izabere na tu dužnost

Zastupnici u gradskom vijeću jednoglasno su izglasali odluku da Bogićević bude novi gradonačelnik no on je to rezolutno odbio opisavši taj čin kao i raspravu koja je prije toga vođena "bespredmetnima".

U pismu koje je uputio predsjedniku gradskog vijeća Jasminu Ademoviću, Bogićević je podsjetio kako je prije dva dana jasno kazao da ne želi biti gradonačelnikom zbog nečasnih političkih igara koje su se povele nakon što je istaknuta njegova kandidatura.

"Neopozivo povlačenje znači konačnu odluku o kojoj se dalje ne može razgovarati. Nisam, dakle, pristao da ostanem kandidat pa prema tome nisam ni mogao biti izabran. Jako je nekorektno što ni jednom riječju nitko na današnjoj sjednici nije ni spomenuo moje neopozivo povlačenje kandidature", napisao je Bogićević.

Poručio je gradskim vijećnicima kako bi bilo pošteno da su oni prihvatili odgovornost za sve što ga je potaknulo da sam povuče svoju kandidaturu a ne da ga ponovo pozivaju da se očituje o nečemu o čemu je već rekao što misli.

Bogićević je bio kandidat Socijaldemokratske parije BiH za gradonačelnika Sarajeva a na povlačenje se odlučio nakon što ta stranka zajedno sa svojim koalicijskim partnerima na konstituirajućoj sjednici gradskog vijeća nije osigurala potrebnu većinu za izbor.

Istodobno je Stranka demokratske akcije (SDA) zakulisnim igrama nastojala kupiti neke od vijećnika i tako osigurati da njihov dosadašnji gradonačelnik Abdulah Skaka dobije još jedan mandat.

Većina zastupnika okupljena oko SDP-a u petak se ipak konsolidirala a za Bogićevića su u petak glasali i zastupnici SDA no to njemu nije bio dovoljan razlog da promijeni mišljenje i prihvati izbor.

Gradsko vijeće sada će morati odlučivati o nekom drugom kandidatu za gradonačelnika.