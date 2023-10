Bjeloglavi sup zalutao u Zagreb, jedva su ga ulovili, sada se oporavlja

Nakon što su primili poziv zabrinutih građana, stručnjaci su odmah krenuli u akciju. Ravnatelj Zoološkog vrta, Damir Skok, izjavio je kako su pretpostavljali da je ptica ozlijeđena i nesposobna za letenje. No, ptica im je pobjegla i odletjela u obližnje polje. Zbog mraka, potragu su privremeno prekinuli i ponovno krenuli idućeg dana. Nakon što su ga konačno uspjeli uloviti, bjeloglavog supa su prebacili u Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta u Zagrebu.

Veterinar Jadranko Boras kaže kako je jako neobično što je sup sletio na područje Zagreba i da se to do sada nikad nije dogodilo. Vjerojatno je bio iscrpljen, pretpostavlja Boras.