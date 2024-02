Bivši TV voditelj postao drugi čovjek Poljske. Nije jedini koji je zabavu zamijenio politikom

Da bivše zvijezde iz showbiznisa postaju političari, gotovo je postala uobičajena stvar. Bivši komičar Volodimir Zelenski trenutno je jedna od najsnažnijih svjetskih političkih figura, a jedan igrač iz svijeta zabave sada je došao i na visoku funkciju u Poljskoj

Tko je danas najpopularniji političar u Poljskoj? Nije, kao što se moglo očekivati, novi premijer Donald Tusk, niti poraženi vođa oporbe Jaroslaw Kaczynski. To nije predsjednik, Andrzej Duda, saveznik Kaczynskijeve stranke Pravo i pravda (PiS), koja je vodila Poljsku osam godina do gubitka izbora prošlog listopada. Ne, najpopularniji političar u Poljskoj je novoizabrani predsjednik parlamenta Szymon Holownia, piše poljski novinar Wojciech Orlinski za The Guardian.

Za Holowniju su čuli rijetki izvan Poljske, što i ne čudi jer je novopridošlica u poljskom parlamentu Sejmu. No, u samoj Poljskoj Holownia je odavno poznat, ali ne iz političkih razloga. Naime, Holownia je više od desetljeća bio je suvoditelj poljske verzije 'Supertalenta' - 'Ja imam talent!' Njegov meteorski politički uspon prilično je šokantan, iako je bio kandidat na predsjedničkim izborima 2020., ovo je prvi put da je njegova stranka ušla u parlament, a on je odmah postao predsjednik parlamenta, koji ima i nemale ovlasti. U poljskom političkom sustavu, službeni naziv za predsjednika parlamenta je Maršal Sejma, a njegov autoritet je jači i veći nego primjerice onaj kojeg ima predsjednik britanskog parlamenta Lindsay Hoyle. Uz to, pozicija Maršala Sejma ima i vojne konotacije, i to ne bez razloga. Maršal Sejma ima svoje sigurnosne snage, Maršalsku gardu. Njihova primarna zadaća je održavanje reda u parlamentu, ovlast koja potiče još iz srednjeg vijeka, kada je zbog čestog nasilja u parlamentu morala biti angažirana vojska kako bi obranila kralja i druge visoke dužnosnike.

Kao i u Hrvatskoj, gdje je predsjednik Sabora po protokolu druga osoba u državi (na prvom mjestu je predsjednik RH), i u Poljskoj je Maršal Sejma broj dva (premijer je tek četvrti). Maršal itekako može stopirati bilo koji prijedlog koji dođe na raspravu, i to tako da ga jednostavno isključi iz dnevnog reda. Ima i snažne ovlasti u slučaju 'neposlušnih' zastupnika - može isključiti mikrofon bilo kojeg člana parlamenta i čak narediti straži da uklone iz dvorane neposlušne zastupnike. Pozicija Maršala tradicionalno rezervirana za iskusne političare, no Holownia je prvi 'novopridošlica' u parlament koji je postao čelni čovjek Sejma, i to još od doba komunizma. Ulazak zvijezda iz showbiznisa ili milijunaša u politiku u Poljskoj nije novost, pa stoga mnogi Holowniju nisu shvatili ozbiljno. No ubrzo je pokazao da je 'odradio domaću zadaću' i naučio sve o parlamentarnim pravilima, propisima i presedanima. Holownia je svojom popularnošću utjecao i na gledanost parlamentarnih sjednica, pa tako službeni kanal Sejma na YouTubeu trenutno ima 741.000 pretplatnika, što je dvostruko više od britanskog parlamenta. Holownia nije jedina osoba iz svijeta showbiznisa koja je posljednjih godina ušla u politiku. Trenutno jedan od najpoznatijih političara na svijetu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, prije ulaska u politiku bio je poprilično popularan glumac i komičar, a zanimljivo je da je ulogu ukrajinskog predsjednika ranije odigrao i na malom ekranu u seriji 'Sluga naroda'. Uz to je pobijedio i u ukrajinskoj verziji Plesa sa zvijezdama.

Na krilima rasta populizma u Europi uspjeh je doživio još jedan komičar. Glumac i komičar Beppe Grillo, 2009. osnovao je pokret 'Pet zvijezdica', koji je postao ozbiljan igrač u talijanskoj politici. Od 2018. pokret je držao i funkciju premijera, a na toj dužnosti je bio Giuseppe Conte, današnji predsjednik stranke. Do prije nekoliko godina, točnije do 2020. na čelu Guatemale bio je također bivši komičar i glumac Jimmy Morales. Showbiz zvijezde u SAD-u također nisu odoljele zovu politike. Dok je poveći broj njih ostao na razini aktivizma, neki su se aktivno uključili, što u lokalnu, što u nacionalnu politiku. Najdalje je tu dogurao bivši holivudski glumac Ronald Reagan koji u dva mandata bio predsjednik SAD-a. Iz Hollywooda je u politiku otišao i Arnold Schwarzenegger, koji je osam godina bio guverner Kalifornije. Valja tu spomenuti i bivšeg predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, koji i sada pokušava osvojiti republikansku nominaciju te ući u utrku za novi predsjednički mandat. Iako je Trump većinu života bio biznismen, od 2004. do 2015. bio je voditelj reality showa The Apprentice.

Komičara i glumaca koji su ušli u političke vode nije nedostajalo ni u našoj regiji, a najpoznatije je ime bivšeg slovenskog premijera Marjana Šareca, koji se danas nalazi na funkciji ministra obrane u Sloveniji. Šarec je diplomirani glumac koji se u Deželi proslavio kao stand-up komičar i imitator.

