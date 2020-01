Bivši policajac koji je prijetio djelatnicima KBC- a Split u istražnom zatvoru

Bivšem policajcu (47) osumnjičenom da je u srijedu telefonom prijetio djelatnicima splitske bolnice, zbog svoje majke koja je tamo na liječenju, određen je istražni zatvor, doznaje se na splitskom Županijskom sudu

U istražnom zatvoru je zadržan zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja kaznenog djela.

Osumnjičen je da je u srijedu telefonski nazvao Zavod za kardiokirurgiju KBC-a Split gdje je od medicinske sestre zatražio da ga spoji s liječnikom koji mu liječi majku.

Objasnio joj je da nikako ne može doći do doktora koji mu je obećao da će mu operirati majku do sredine ovoga mjeseca. Medicinska sestra mu je odgovorila da to ne može napraviti na što je, prema njenoj prijavi, on kazao: "Onaj momak je ubio trojicu, koliko bi ih ja morao ubiti, pet ili deset?" zaprijetivši da će, u slučaju da mu se majci nešto dogodi, ubiti liječnika te još deset ljudi.