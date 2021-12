Bivši gradonačelnik Petrinje: 'Ja bih bolje da sam na vlasti. Žao mi je što gradonačelnica ne može izaći pred građane i reći 'nisam napravila ništa, ubijte me, nisam mogla'

Bi li on zahvaljivao Vladi poput Magdalene Komes i bi li obnova bila brža da je on ostao gradonačelnik - na ta pitanja u RTL Direktu odgovarao je bivši gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović.

"Funkcionirao je u vojarni prvih 6 mjeseci i to nije bio Stožer za obnovu nego za kampanju. Kad pogledate vertikalno i horizontalno kako su postavili stvari, vidjeli smo da je Medved vertikala, a da horizontala nije radila ništa. Tu je došlo do problema. S jedne strane imali smo specijalistu u Medvedu za rušenje, s druge strane smo imali Horvata koji ne zna graditi grad, i s druge strane imamo čovjeka koji je otišao, Vanđelić, koji je mogao nešto napraviti. Vanđelić nema političku bazu, ono što je imao Medved ili Horvat. Vlada je na klimavom štapu i da ne može imati neku veliku većinu", kazao je.

Komentirao je i plan Vlade da će u 2002. napraviti 500 kuća.

"Ne mogu vjerovati da se igraju s takvim izjavama kad su u pitanju zakon o nabavi. Toliko mogućnosti ima da se ljudi žale i od onog trenutka raspisivanja natječaja do uvođenja u posao mi niti jedan europski projekt nismo uveli prije godinu dana. Možda nekih objekata gdje će konkurencija biti manja jer moramo računati na to da naše tržište radne snage može milijune kvadrata napraviti u godinu dana. To je reprodukcija onoga što možemo kao država napraviti. Kad bi svu operativu gurnuli da ide odraditi taj dio posla, ne možemo sad s ovom operativom za 8 do 10 godina napraviti ono što misle napraviti za par godina", tvrdi.

Kazao je i da će prva kuća biti napravljena na ljeto. "Kad su u pitanju višestambene jedinice, sve zavisi koliko će biti profesionalnih žalitelja na natječaju", kazao je.

Komentirao je i kako je stanovati u Petrinji. "Imam osjećaj kad izađem u grad da sam sam. U strogom centru živim i tu nema puno ljudi. Osjećaj je kao da fali pola grada", zaključio je Dumbović.