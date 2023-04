Bili smo u europskoj centrali za kontrolu bolesti: Što će biti s koronom nakon pandemije?

Što se pak tiče proglašenja kraja pandemije, ovaj znanstvenik kaže da prvo treba definirati što podrazumijeva taj termin. 'Virus se i dalje širi. Pred kraj prošle godine morali smo redefinirati naše smjernice za cijepljenje za ovu godinu. Tijekom pripreme tog izvještaja morali smo analizirati kako se virus ponaša. S obzirom na to da je i dalje velik udio pozitivnih testova, unatoč tome što je mali broj testiranja u zemljama, virus se zapravo i dalje širi. Kad bismo testirali veći broj ljudi, vidjeli bismo da se virus širi jednako kao i prije godinu dana. No velik broj ljudi je imun ili zato što su preboljeli i/ili zato što su se cijepili protiv covida, pa imaju lakše simptome. No on je i dalje opasan za starije ljude i one s kroničnim bolestima', objašnjava Kramarz.

'Virus će se i dalje širiti, mutirat će i borba će se nastaviti, tako da ćemo se i dalje morati cijepiti, samo još treba vidjeti koliko često. Ipak, pretpostavljam da će Svjetska zdravstvena organizacija uskoro proglasiti kraj javnozdravstvenog izvanrednog stanja na međunarodnoj razini, ali to ne znači da je to kraj virusa', dodao je.

Dotakao se još jednog velikog javnozdravstvenog problema – antimikrobne rezistencije (AMR), sposobnosti mikroorganizama da razviju otpornost na antimikrobne lijekove koji su se koristili u liječenju. 'Zamislite da svaki dan u Europi padne zrakoplov srednje veličine. Toliko, naime, ljudi svakodnevno ubije AMR', ilustrirao je Kramarz, dodavši da ozbiljnost tog problema, nažalost, još uvijek nije prepoznata u javnosti.

Pritom je u javnozdravstvenom smislu negativan učinak koji AMR ima na ljudsko zdravlje, ali i nacionalne zdravstvene sustave, jednak ukupnom učinku gripe, tuberkuloze i HIV-a/AIDS-a zajedno.