Bilandžić: Ako se utvrdi da je napad dronom na Zagreb namjeran, tri su moguća izvršitelja

U studiju RTL-a u emisiji Danas gostovao je stručnjak za međunarodnu i nacionalnu sigurnost Mirko Bilandžić

'Ono što zasad znamo je da taj jedan, iako moćan mehanizam zračne sigurnosti NATO-a, ima određene disfunkcionalnosti, deficite. Jesu li oni organizacijskog ili komunikacijskog karaktera, to još uvijek ne znamo, to je predmet istrage. Sam događaj je još pod istragom. Imamo tri dimenzije istrage. Jedno su vojni parametri, drugo su forenzički, treći koji su po meni presudni u istrazi, to je obavještajna istraga koja mora odgovoriti na dva krucijalna pitanja. Jedno je da li je to bilo slučajno ili je bilo namjerno. U oba slučaja to je prijetnja. Ali je puno ozbiljnije, opasnije ako je to bilo namjerno. Ako se utvrdi da je to bilo namjerno, samo su tri aktera koja su moguća izvršitelja. Bez obzira na sve izjave, jedna je ukrajinska, druga je ruska, treća je paravojna. Nažalost, niti jedan od tih zaključaka, ako se radi o namjeri, nije dobar.'