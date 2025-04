BiH prijeti da gubitak nadzora nad zračnim prometom: 'Rizik je ogroman!'

Vlasti RS odbijale su sve ponude odvjetnika "Viadukta" za nagodbu no kako taj entitet nije subjekt međunarodnog prava u konačnici je arbitražni tribunal u Washingtonu proglasio državu BiH odgovornom za isplatu duga.

Zaposlenici u BHANSA-i, što znači i kontrolori leta, sada su stoga suočeni sa smanjenjem plaća kao i s mogućom potpunom blokadom rada te agencije.

Ministar Forto je nakon sastanka s predstavnicima BHANSA-e kazao novinarima kako je to ogromni problem za kojega sada nema rješenja.

Jedinom opcijom vidi odluku Vijeća ministara kojom bi se osiguralo privremeno funkcioniranje agencije jer će bez toga BiH ne samo izgubiti prihode od preleta nego će potencijalno izgubiti i nadzor nad svojim nebom pa će sve zračne luke u BiH morati biti zatvorene.

"Nadzor će u tom slučaju biti prepušten drugim državama. Povrat (nadzora) može trajati godinama a možda ga nikada ne dobijemo. Rizik je ogroman", kazao je Forto.

Potvrdio je kako je neizbježno da država BiH izmiri dug prema "Viaduktu", no uz to je važno utvrditi kako će se skinuti novac s računa onoga tko je prouzročio štetu, a to je u ovom slučaju Republika Srpska.

Vinko Malnar, predsjednik sindikata kontrolora leta u BiH, kazao je kako oni se oni sada moraju baviti politikom umjesto da rade svoj posao. Kaže kako BHANSA sada "izigrava mikrokreditnu organizaciju".

"Mi godišnje 'uvezemo' 75 milijuna konvertibilnih maraka (38 milijuna eura)", podsjetio je Malnar upozoravajući kako je BHANSA suočena s blokadom zbog problema koje su drugi stvorili.

Vlasti RS je još 2017. godine priznala kako je odgovorna za dug "Viaduktu", no do sada nije ponudila nikakav način isplate i očekuje da to u njihovo ime učini država BiH.

Nenad Baroš, jedan od pravnih zastupnika "Viadukta" potvrdio je kako oni od naplate duga neće odustati i spremni su na sve korake, uključujući pljenidbu nekretnina u vlasništvu države BiH. Općinski sud u Mostaru već je donio nepravomoćnu presudu kojom je dopustio ovrhu kroz pljenidbu i prodaju zgrade u kojoj je smješten ured Središnje banke BiH.

RS pa time i BiH suočeni su s još pet arbitražnih postupaka zbog raskinutih ugovora u vrijednosti većoj od milijardu eura.