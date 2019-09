Bez 'kuhanja' muža, zamijesile biznis: Bili smo na radionici nakon koje savršena dobošica i beze kore nisu SF

'Određena količina brašna, pola od toga maslaca i jaje čine osnovnu verziju. Ili, ako se ne stavi jaje, dodaje se voda i ide više maslaca, može biti ista količina kao i brašna, pa je to tijesto puno delikatnije i prhkije', objašnjavala je voditeljica polaznicama kulinarske radionice talijanskih slastica kako najbolje pripremiti prhko tijesto dok se nestrpljivost širila zrakom poput virusa. Jedva smo čekali da se ispeče crostata di ricotta kako bismo saznali je li uspjelo prhko tijesto

Umirovljenica Vjeka Legac odličan je primjer toga da čovjek uči dok je živ: iako je cijeli život kuhala, odlučila je završiti školu kuhanja i slastičarstva te redovito posjećuje kulinarske radionice jer, ističe, uvijek nauči nešto novo.

'Htjela sam nešto što bi dopunilo moje znanje, a uvijek možete naučiti nešto novo. Puno toga sam znala, no puno toga sam otkrila ovdje. Prvo sam krenula sa školom kuhanja jer mi je to bilo glavno, pa onda prešla na kolače - jer svi volimo kolače', objašnjava Legac dok pažljivo miksa kremu za kolačiće brutti ma buoni, jednu od pet talijanskih slastica koje su polaznice same pripremile. Voli, kaže, dolaziti na radionice jer 'najvažnije je vidjeti kako to treba izgledati i onda ste sve zapravo naučili'.

Iako se vještina kuhanja tradicionalno uči od mama i baka, jedna od polaznica, prevoditeljica Alica Bjeli Duduković, sama je naučila kuhati prije desetak godina. Dotad je to za nju bila noćna mora.