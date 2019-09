Betonski blokovi u blizini amfiteatra u Solinu postali kamen smutnje

​Zbog ​postavljenih betonskih​ blokova u blizini solinskog amfiteatra, gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević pisao je ministrici kulture ističući da oni među ostalim nagrđuju vizuru antičkog lokaliteta, a ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu koji upravlja Salonom rekao je da su blokovi postavljeni zbog njezine zaštite

U pismu objavljenom na stranicama grada gradonačelnik Ninčević tvrdi kako je ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu Damir Kliškić postavio ​betonske​ blokove a da o tome nije obavijestio grad.

Ninčević navodi da kameni blokovi nagrđuju vizuru amfiteatra te da turisti neće ponijeti lijepe dojmove iz Salone i Solina.

"Smatramo da takvim samovoljnim ponašanjem bez konzultacija s gradom, neovisno o cilju koji se želi postići, dovodi u pitanje suživot lokalne zajednice i Arheološkog muzeja Split, a upravo je sinergijsko djelovanje oba dionika nužno ako želimo optimalno upravljanje najvažnijim arheološkim nalazištem u Hrvatskoj i najvažnijim resursom našeg grada", ističe gradonačelnik Ninčević.

Također ističe kako Salonu treba uvrstiti u novu nacionalnu razvojnu strategiju Hrvatske do 2030. godine te izraditi novi model upravljanja budućim arheološkim parkom Salonom.

Ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu Damir Kliškić izjavio je za Hinu da je samo želio zaštititi lokalitet od navale privatnih taksija koji ondje stvaraju kaos te maksimalno kontrolirati ilegalne ulaske u Salonu bez naplate karata. Dodao je da ljudi na tom putu, umjesto da se njime koriste za dolazak, parkiraju svoja vozila.

Kako je rekao, postavljanjem betonskih blokova ostavljeno je dovoljno mjesta da se vozila mogu normalno kretati u oba smjera pa nije točno da je građanima otežana komunikacija.

"Tako smo, primjerice, prošle godine na samom lokalitetu na travnatom dijelu koji pripada amfiteatru imali kampera s kamp-kućicom. S obzirom na to da je tu kampirao, bili smo ga prisiljeni fizički udaljiti. Za taj prometni kaos u gradu znaju godinama, čak nam se prigovaralo zašto ne kontroliramo brojne ilegalne ulaske, a sada kada smo nešto poduzeli - opet ne valja. Uz to, betonski blokovi se nalaze na parceli koja je u posjedu Arheološkog muzeja Split", rekao je Kliškić priznavši da je o svemu mogao razgovarati s gradonačelnikom Ninčevićem, no ne zna koje bi mu se moglo ponuditi adekvatno rješenje a da se to ne shvati kao ograničavanje komunikacije građanima.

Kliškić je za Hinu rekao da su ga danas zbog tog slučaja kontaktirali ministrica Nina Obuljen Koržinek i njezin pomoćnik Hrvoje Manenica, koji zasad nisu rekli da ukloni tih 15 betonskih blokova koji su plaćeni oko 19 tisuća kuna.

Rekao je da je prije nego što su postavljeni betonski blokovi razgovarao i s konzervatorima u Splitu te da su bile varijante za postavljanje visoke aluminijske ograde, no smatrao je da bi to bila 'šaka u oko' dok se betonski blokovi kao najniža privremena ograda na tržištu s vremenom mogu oplemeniti hortikulturom.

​Ministarstvo kulture potvrdilo je za Hinu da se ministrica Nina Obuljen Koržinek​ ​informirala o postupcima vezanim uz postavljanje ​betonskih​ blokova kako bi se zaštitio prostor​ ​arheološkog lokaliteta.

"Ministrica je telefonski razgovarala s ravnateljem Kliškićem i pozvala ga da uspostavi kontakt​ s gradom i da to pitanje kao i sva buduća pitanja koja se tiču zaštite lokaliteta i upravljanja​ lokalitetom koordinira s gradom Solinom​", priopćili su iz tog ministarstva​.