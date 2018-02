Bespredmetno je razgovarati o zahtjevu Srpskog narodnog vijeća

Čelnik Mosta Božo Petrov poručio je u ponedjeljak kako je bespredmetno razgovarati o zahtjevu Srpskog narodnog vijeća, koje želi status manjinskih samouprava, čime bi ostvarili prava na tragu autonomije kakvu nemaju ostale manjine

Postoje normalni ljudi u oporbi, a za takvu odluku treba dvotrećinski broj zastupnika za promjenu Ustava i to se neće dogoditi, poručuje Petrov.

Petrov je također ustvrdio kako je jasno koliko se u Agrokoru zabrljalo čim premijer Andrej Plenković šuti već dva tjedna, koliko se čeka stav premijera o visokim savjetničkim naknadama koje prima tvrtka iz koje je povjerenik Ante Ramljak došao u Agrokor.

'Premijer Plenković u prvi plan je gurnuo potpredsjednicu Vlade Martinu Dalić i povjerenika Antu Ramljaka, a on šuti da ne bi izgubio pokoji politički bod. Odgovornost predsjednika Vlade su svi ljudi koje je predložio i imenovao. On je Martini Dalić dao potupno povjerenje i ona je sve vodila', rekao je Petrov.

Ako mu Martina Dalić nije ništa govorila vezano za Agrokor onda je treba smijeniti, no ako je znao, a, trebao je znati, Plenković bi morao ponuditi ostavku, kaže Petrov.

Odluka dosadašnje predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalije Orešković da povuče svoju kandidaturu na to mjesto za Petrova je potpuno očekivana.

U borbi protiv korupcije dotaknuli dno

'S obzirom na samo glasovanje i sve što mu je prethodilo to je očekivana situacija. Saborski zastupnici vladajuće većine nisu kadri upamtiti pet imena i za to im trebao šalabahter, a kad biraju nekog drugog pored osobe kakva je Orešković, koja je postavila standarde tog povjerenstva, bilo je za očekivati da će Dalija Orešković povući takav potez', kazao je.

Povjerenstvo zapravo vodi prevenciju i borbu protiv korupcije. 'Nama su sudovi, suci i presude u zadnjih pola godine pokazali kako katastrofalno stojimo u borbi protiv korupcije, a ovim smo dotaknuli novo dno. Apsolutno svatko se može vaditi da nije znao što se događa i nije znao da je u sukobu interesa', rekao je Petrov.

To nije dobro ni za građane niti za političare, jer kad-tad ih sustigne sve loše što su radili, rekao je. Sve to je, kaže Petrov, u skladu s načelima HDZ-a, jer 'oni uvijek imaju jednog kandidata, pa to za njih neće biti problem'.

'Kako god da okrenu, provest će što su namjeravali, stavit će osobu koja im odgovara i koja će ih štititi u tom povjerenstvu. Ovo je politički montirana odluka i odabir jednog kandidata, a Most u takvoj farsi neće sudjelovati', poručio je Petrov.