Beroš otkrio kada će se riješiti problemi u radu CEZIH-a u bolnicama

Beroš je bio u pratnji premijera Andreja Plenkovića na prezentaciji "Borba protiv karcinoma".

Ministar Beroš je naveo da je to zahtjevan proces koji vodi firma odabrana na javnom natječaju. Često je u prilici pitati HZZO i izvođača radova zašto dolazi do zastoja, no odgovor je uvijek isti - u tijeku je migracija sustava, prenosi HRT.

Beroš je izjavio da će se poteškoće vjerojatno riješiti kada migracija završi i sustav bude dodatno optimiziran.