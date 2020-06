Bernardić iz Koprivnice: Izbori su mogućnost da se odlučimo za zemlju u kojoj se neće krasti

Čelnici stranaka Restart koalicije predizbornim su skupom u Koprivnici u četvrtak i službeno počeli predizbornu kampanju, a čelnik koalicije i SDP-a Davor Bernardić taj je skup nazvao početkom posljednje etape puta za pobjedu i novog početka RH

"Izbori nam pružaju mogućnost da se odlučimo za zemlju u kojoj se neće krasti niti otimati i u kojoj ćemo se boriti protiv korupcije. U našoj zemlji žive vrijedni ljudi i ne želimo više da odlaze u inozemstvo, ne želimo egzoduse, ali da bi se to dogodilo treba promijeniti politiku i ljude koji upravljaju državom", istaknuo je Bernardić, koalicijski kandidat za premijera.

Prvi na koalicijskoj listi u II. izbornoj jedinici, Rajko Ostojić (SDP) kazao je kako ovdje već sada imaju šest mandata, a sada će sigurno dobiti i sedmi te će ukupno imati 76 potrebnih ruku i već u prvom tjednu formirati novu Vladu.

"Sadašnja Vlada godinama zapostavlja Koprivničko-križevačku županiju, godinama obećavaju brzu cestu do Križevaca, odnosno Zagreba, a ne naprave ništa. Zato, nemojte čekati, izađite na izbore i glasajte za one kojima je doista stalo do ovoga kraja, ovdašnjih tvrtki i ljudi. Loši političari su na vlasti, jer dobri ljudi ne dođu na glasanje", naglasio je Ostojić.