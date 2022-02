Bauk skuplja potpise za ukidanje naknade za odvojeni život

Nakon što je Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove uputio prijedlog da se ukine zastupnička naknada za odvojeni život, SDP-ov zastupnik Arsen Bauk najavio je u petak da skuplja potpise za sazivanje sjednice, a dio kolega njegov je prijedlog podržao dok su ga neki ocijenili populističkim

"Idemo ih ukinuti, i to je to. A zastupnička primanja će i dalje biti velika", rekao je podsjetivši kako je SDP-ova Vlada tri puta smanjila plaće zastupnika i ukinula povlaštene mirovine. "Treba li više?", upitao je.

Klub Mosta je najaktivniji u Saboru, poručio je, dodavši da u cijeloj priči fokus ne bi trebao biti na privilegijama i velikim plaćama nego zaradi li zastupnik sve to svojim radom.

"Ima ljudi koji bi dali novac da budu saborski zastupnici, ne da budu plaćeni nego da oni mogu dati novac da dođu na ovo mjesto i da mogu odlučivati kamo će ići milijuni. Ovo je ozbiljan i odgovoran posao i treba biti plaćen na adekvatan način, ali sve to treba redefinirati", smatra Grmoja.

Marijani Puljak iz Centra se čini da "Bauk na neki način želi očistiti svoju nečistu savjest ili nečistu savjest svog predsjednika", koji nije trebao primati tu naknadu jer je živio s obitelji u Zagrebu.

Ja sam mogla koristiti, s obzirom na to da imam prebivalište u Splitu, državni stan u Zagrebu, no nije mi palo na pamet tražiti nikakvu nekretninu jer imamo kćerin stan u kojem trenutačno boravim, rekla je Puljak.

Na pitanje je li protiv ukidanja naknade za odvojeni život odgovorila je da je za to da pravila budu sasvim jasna, a da oni koji ih zloupotrebljavaju budu sankcionirani.

"Ako je to ostavljeno samo na prebivalište, imat ćemo one koji prijavljuju prebivalište samo da bi dobili tu naknadu poput Frke Petešića koji je prijavio prebivalište tamo gdje ne prebiva, što je prekršaj, samo da bi dobio državnu nekretninu. I zbog svih onih koji zloupotrebljavaju ta prava, sada imamo val populizma da se ta prava ukinu", rekla je i dodala kako ne treba ukinuti nešto što je opravdani trošak već one koji su to zloupotrijebili prozvati imenom i prezimenom i da oni snose odgovornost.