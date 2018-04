Bašar al Asad - tašti i stidljivi slučajni predsjednik koji obožava Phila Collinsa i svoju suprugu

Oči svijeta od subote su uprte u Siriju, točnije u Bašara al Asada, sirijskog slučajnog predsjednika koji već drugi put u kratko vrijeme, kako sada stvari stoje, udaru savezničke koalicije. Tportal donosi portret sirijskog diktatora za kojeg kažu kako mu je bila namijenjena sudbina suprotstaviti se Zapadu, iako on sam o tome nije niti sanjao

Bašar je na vlast došao sasvim slučajno. Njegov otac je odgajao starijeg brata Basila za nasljednika, no on je poginuo u prometnoj nesreći u Damasku 1994. godine pa je stoga Hafez ulogu nasljendika prenamijenio stidljivom i nezainteresiranom Bašaru. Hafez al Asad umire od posljedica srčanog udara 2000., a sirijski parlament brže bolje mijenja ustavnu odredbu kako predsjednik ne može biti mlađi od 40-e tu granicu pomiče na Bašarovih tadašnjih 34 godine. Inače, Bašarovo ustoličnenje na sirijski tron prati referendum na kojem je on bio jedini kandidat.

Obožava Phila Collinsa i suprugu

Dobri poznavatelji Asadovih tvrde kako Bašar nije htio funkcije nadajući se kako će državu preuzeti mlađi brat Maher koji je danas zapovjednik predsjedničke garde. Slučajni predsjednik je, navodno, bio opsjednut računalima o kojima je stalno pričao u društvu, dok bi privatno vrijeme trošio na slušanje Phila Collinsa kojeg isto tako navodno obožava.