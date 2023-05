Bašar al-Asad ponovno na samitu Arapske lige

Za sirijskog predsjednika, koji je optužen za ratne zločine uključujući i korištenje kemijskog oružja, pozivnica simbolizira veliki uspjeh.

Na zapadu, razgovori sa sirijskim vladarom još uvijek nisu na stolu, nakon što su opsežne sankcije uvedene prije 12 godina kao odgovor na Asadovo nasilno gušenje protuvladinih prosvjeda što je kasnije rezultiralo građanskim ratom koji je uvukao strane sile.

Analitičari gledaju na poziv upućen Bašaru al Asadu kao na potvrdu diplomatske važnosti Saudijske Arabije koja se zauzimala za rehabilitaciju Damaska i želi utjecati na regionalne sukobe.

U Washingtonu je zamjenik glasnogovornika State Departmenta, Vedant Patel opetovao da se Sjedinjene Države protive rehabilitaciji Sirije.

"Najposlije, to su njihove odluke, ali naše je stajalište jasno: nećemo normalizirati veze s Asadovim režimom i ne podupiremo one koji to čine", rekao je novinarima.

Uz obnovu veza sa sirijskim režimom, arapski čelnici će razgovarati o stanju u Sudanu gdje već mjesec dana bjesni krvavi sukob i o Jemenu, gdje rat traje više od osam godina.