Gradonačelnik Milan Bandić predložit će za desetak dana izgradnju podzemne gradske željeznice od Britanskog trga do Draškovićeve. Njegov je to odgovor na sve glasnije sugestije da se zbog opasnosti od rušenja objekata uslijed tramvajskog prometa u najužem gradskom središtu proglasi pješačka zona

'Ako građani pozitivno reagiraju na prijedlog da napravimo prvi kilometar U-Bahna od Iličkog placa do Draškovićeve, onda bi to mogla biti pješačka zona - cijela Ilica od Iličkog placa do jelačić placa i Jurišićevom od Jelačić placa do Draškovićeve.

Što se tiče tramvaja, niti jedan dan nećemo izgubiti da vratimo naš centar grada u normalno stanje, a to znači da voze naši ljepotani - ovih 140 koje smo napravili, ali pritom ne smijemo fulati ni za zarez, ni za nokat da ne dovedemo u pitanje sigurnost bilo kojeg čovjeka' , zaključio je gradonačelnik Bandić, prenosi HRT.