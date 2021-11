Autor fotografije koja je postala simbolom Domovinskog rata prisjeća se rujna '91. u Vukovaru: Zadro je uvijek išao prvi, a Jastreba se nije smjelo slikati da neprijatelj ne dozna tko drži obranu

'Nisam išao u rat, nego mi je rat došao na vrata', iskreno i plastično prisjeća se Mišo Lišanin (54), jedan iz plejade hrvatskih ratnih fotoreportera čiji su radovi ovog tjedna izloženi na vanjskom prstenu Meštrovićeva paviljona u Zagrebu. Dvije Lišaninove fotografije nalaze se ondje, a jedna od njih - na kojoj legendarni Blago Zadro u trku preskače željezničku prugu kod silosa u Bršadinu - stidljivo se izrodila u jedan od simbola Domovinskog rata

Kuriozitet je to da je pronašla svoj put do javnosti tek kada je rat završio: prije četiri godine njen autor poklonio ju je za jednu izložbu i tek tada krenulo je njeno putovanje. Tri desetljeća unatrag Mišo Lišanin bio je 24-godišnjak, golobradi zagrebački student novinarstva porijeklom iz Nuštra, mjesta otprilike na pola puta između Vinkovaca i Vukovara. U školu je išao u Vinkovce, kao i većina mještana.

'I tako smo u kolovozu i negdje do polovice rujna gotovo svakog dana putovali u Vukovar, sve do trenutka u kojem je zatvoren Kukuruzni put i kada se više nije moglo ići. U početku smo išli kombijem, onda puno manjim Kadettom, a na kraju i minijaturnim Citroenom AX. U posljednjim danima HRT-ovci više nisu ni snimali profesionalnom opremom nego malenom VHS kamerom', sjeća se Lišanin. Okruženim i teroriziranim Vukovarom krstario je po cijele dane, navraćao u bolnicu, ulijetao u skloništa, svjedočio tome kako su njegovi stanovnici gotovo naivno popravljali kuće i izloge u vjeri i nadi da će to ludilo napokon prestati. A nije.

'Jastreb je bio baš pravi profesionalni vojnik i to se vidjelo u svakom trenutku, čak i u tim skromnim, užasnim uvjetima. Sjedio je za stolom na kojemu su bile raširene karte i baratao s četiri motorole, to mu je bila jedina oprema izuzev ručnika koji je uvijek imao za vratom. Kakav GPS, kakva moderna tehnologija… Kad bi počeo tenkovski napad, on bi našim ljudima na minobacačima dojavljivao koordinate koje trebaju gađati: da, minobacačima, jer ništa drugo nisu ni imali. Svaki pogodak bio je pravo malo čudo, a bilo ih je itekako. Trebalo je čuti to vrištanje i veselje na motorolama i vidjeti to slavlje u Jastrebovu štabu', pripovijeda nam ovaj fotoreporter.

'Blago Zadro? On je svojom pojavom bio potpuna suprotnost, ne pamtim čovjeka kojemu je vlastito ime toliko dobro pristajalo. Smiren i tih, naizgled povučen, a opet je znao sjajno organizirati ljude. Branio je svoju kuću i uvijek išao prvi, a oni su ga slijedili…'

Lišaninova fotografija Blage Zadre jedna je od stotina njih koje su se nalazile na filmovima što ih je slao u Zagreb, u ono doba čak nije bila objavljena. Tek kad se sam vratio - preciznije, kada je s majkom izbjegao iz rodnog Nuštra - razvio je sve filmove, počeo sistematizirati građu i ona je malo-pomalo dospijevala u javnost. Fotografija Zadre, recimo, tek prije nekoliko godina.