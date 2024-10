Austrijski kancelar Nehammer odbacio mogućnost koalicije s krajnjom desnicom

Euroskeptični, proruski FPO je 29. rujna po prvi put pobijedio na parlamentarnim izborima u Austriji s 29 posto glasova, no za formiranje vlade i većine u parlamentu potrebna mu je koalicija. Kickl smatra da on treba biti kancelar, no druge stranke ne žele savez s njim.

Austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen koji koordinira formiranje vlada, prošli tjedan je rekao da se čelnici triju stranaka s najviše glasova trebaju sastati ovaj tjedan da vide „misle li stvarno ono što su govorili”.