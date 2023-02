Apel izaslanika UN-a: Sirijcima pogođenim potresom treba 'apsolutno svega'

Sirijci pogođeni razornim potresom koji je u ponedjeljak pogodio njihovu zemlju i Tursku trebaju "apsolutno svega" u smislu pomoći, rekao je u četvrtak posebni izaslanik Ujedinjenih naroda Geir Pedersen, prenose agencije

Prema izvorima UN-a, konvoj koristi granični prijelaz Bab al-Hawa. Kamioni navodno do sada nisu mogli doći do tog prijelaza zbog oštećenja cesta. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), ceste su sada djelomično popravljene.

Prijelaz Bab al-Hawa bio je i prije potresa spas za oko 4,5 milijuna ljudi u područjima na sjeverozapadu zemlje koja nisu pod kontrolom sirijske vlade, u situaciji građanskog rata u toj zemlji.

Prema podacima UN-a, 90 posto tamošnjeg stanovništva je već prije potresa ovisilo o humanitarnoj pomoći.