[ANKETA] Je li nastavnik Franjo Dragičević prevršio svaku mjeru ili ga podržavate?

Pod hashtagom 'I ja sam Franjo' društvene mreže zapljusnula su anonimna iskustva učitelja i nastavnika o teroru koji doživljavaju neki od njih. Ovaj je slučaj samo ogolio te u udarne medijske termine stavio problem na koji nastavnici godinama upozoravaju. Pod egidom 'I ja sam Franjo' traži se da se napad na prosvjetare tretira kao napad na službenu osobu. Javnost je stala na stranu nastavnika, a što vi mislite o tome?

'on je personifikacija svih nas'

Nastavnici organizirano za tportal su u petak prokomentirali ovu situaciju i poručili: Franjo danas nije običan profesor pred mirovinom, Franjo je personifikacija svih prosvjetnih djelatnika koji rade, šute i svakodnevno trpe neprihvatljivo ponašanje učenika jer nemaju izbora.

Kako prenosi portal Srednja.hr mreže Nastavnici.org i Školska zbornica te Sindikat Preporod planiraju u subotu 15. prosinca održati javni skup 'Za sigurnu školu'. Tu im je informaciju potvrdio predsjednik sindikata Željko Stipić.

'Ja sam to napravio i ako bih morao, opet bih napravio, sram me da sam morao... Mene ne štiti sustav, mene ne štiti uprava škole, ravnatelji su ok, ali sustav nastavnike ne štiti', kazao Franjo Dragičević nakon incidenta u kojem je intervenirala i policija.

Stoga vas pitamo - podržavate li njegov postupak?